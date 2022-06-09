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09/06/2022 11:51

【聚焦數據】首５月機電出口增７％，佔出口總值近６成

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，機電產品和勞動密集型產品出口均錄增長。首５
個月，中國出口機電產品５﹒１１萬億元（人民幣．下同），增長７％，佔出口總值的
５７﹒２％。其中，自動數據處理設備及其零部件６２２６﹒１億元，增長１﹒７％；手機
３６３１﹒６億元，增長２﹒３％；汽車１１９０﹒５億元，增長５７﹒６％。
　　同期，出口勞動密集型產品１﹒５８萬億元，增長１１﹒６％，佔１７﹒６％。其中，紡織
品４００７﹒２億元，增長１０％；服裝及衣著附件３９６７﹒５億元，增長８﹒１％；塑料制
品２７１８﹒８億元，增長１３﹒４％。
　　此外，出口鋼材２５９１﹒５萬噸，減少１６﹒２％；成品油１８４４﹒５萬噸，減少
３８﹒５％；肥料７５７萬噸，減少４１﹒１％。
　
＊原油、煤炭、天然氣和大豆等進口量減價揚＊
　
　　鐵礦砂進口量價齊跌，原油、煤炭、天然氣和大豆等進口量減價揚。前５個月，中國進口鐵
礦砂４﹒４７億噸，減少５﹒１％，進口均價每噸７８９﹒６元，下跌２８﹒１％。同期，進口
原油２﹒１７億噸，減少１﹒７％，進口均價每噸４４６３元，上漲５５﹒６％；煤
９５９５﹒５萬噸，減少１３﹒６％，進口均價每噸１０１８﹒２元，上漲１０５﹒３％；天然
氣４４９１﹒１萬噸，減少９﹒３％，進口均價每噸３８１５﹒３元，上漲７０﹒３％；大豆
３８０３﹒５萬噸，減少０﹒４％，進口均價每噸４０６３﹒９元，上漲２３﹒３％；成品油
９９８﹒２萬噸，減少３﹒８％，進口均價每噸５１６７﹒２元，上漲３８﹒８％；鋼材４９８
萬噸，減少１８﹒３％，進口均價每噸９７７６﹒６元，上漲２６﹒５％。
　　此外，進口未鍛軋銅及銅材２４０﹒４萬噸，增加１﹒６％，進口均價每噸６﹒４９萬元，
上漲１２﹒１％。同期，進口機電產品２﹒８萬億元，下降２﹒３％。其中，集成電路
２３２０﹒７億個，減少１０﹒９％，價值１﹒１１萬億元，增長７﹒１％；汽車（包括底盤）
３８﹒８萬輛，減少９﹒５％，價值１５８２﹒３億元，增長５﹒７％。（ｃａ）

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