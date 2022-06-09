  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2022 11:28

【聚焦數據】海關：首５月對美出口增近１３％貿易順差擴大１９％

　　《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，前５個月，美國仍然為中國第三大貿易夥伴，中
美貿易總值為２萬億元（人民幣．下同），增長１０﹒１％，佔１２﹒５％。其中，對美國出口
１﹒５１萬億元，增長１２﹒９％；自美國進口４８９２﹒７億元，增長２﹒１％；對美貿易順
差１﹒０２萬億元，擴大１９％。
　　前５個月，中國外貿結構持續優化，一般貿易進出口１０﹒２７萬億元，同比增長１２％。
東盟為中第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為２﹒３７萬億元，增長８﹒１％，佔中國外貿
總值的１４﹒８％。其中，對東盟出口１﹒３５萬億元，增長１２％；自東盟進口１﹒０２萬億
元，增長３﹒４％；對東盟貿易順差３３０９﹒２億元，擴大５０﹒６％。
　　歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為２﹒２萬億元，增長７％，佔１３﹒７％。
其中，對歐盟出口１﹒４５萬億元，增長１７﹒４％；自歐盟進口７５６５﹒８億元，下降
８﹒５％；對歐盟貿易順差６９０８﹒１億元，擴大７０﹒２％。
　　南韓為中國第四大貿易夥伴，中韓貿易總值為９７０７﹒１億元，增長８﹒２％，佔
６﹒１％。其中，對韓出口４１９９﹒１億元，增長１４﹒８％；自韓進口５５０８億元，增長
３﹒６％；對韓貿易逆差１３０８﹒９億元，收窄２１％。
　　前５個月，中國與「一帶一路」沿線國家進出口同比增長１６﹒８％，與ＲＣＥＰ其他１４
個成員國同比增長４﹒２％。其中，出口２﹒８４萬億元，增長１５﹒２％；進口２﹒２７萬億
元，增長１８﹒９％。（ｃａ）
　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS09/06/2022
【FOCUS】ECB開啟正常化　南歐國或拖後腿
人氣文章財經熱話09/06/2022
油價狂飆創3月高　中海油中石油逆市造好
人氣文章財經熱話09/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前猶豫 航運股前景淡宜吼科技股
人氣文章財經熱話09/06/2022
【ATM】騰訊曾破400元見三個月高　林家亨建議ATM先提款！
人氣文章大行報告09/06/2022
【大行炒D乜】大行評比亞迪　瑞信維持$368　大摩$256
人氣文章開市Good Morning09/06/2022
林家亨：比亞迪供電池予Tesla旨在賣品牌　長線目標價不止330元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金