【數據解讀】中海晟融：訂單回補助力５月出口，不代表外需好轉

《經濟通通訊社９日專訊》國家海關總署公布，以美元計，中國５月出口同比增１６﹒９％

，增速創四個月高位，較４月擴大１３個百分點，亦顯著高於市場預期的增８％；當月進口同比

增４﹒１％，增速為三個月最高，較４月加快４﹒１個百分點，且高於市場預期的增２％。５月

貿易順差７８７﹒６億美元，多於市場預期的５８０億美元。中海晟融首席經濟學家張一認為，

５月出口超預期，一定程度上是４月出口訂單的回補，並不代表外需出現好轉。

在美國通脹高企、美聯儲持續加息的背景下，未來出口仍然面臨壓力。需要關注的是，未來

出口結構變化對國內產業的影響。以美國為例，數據顯示，一季度家電、家具、手機筆記本、橡

膠等產品貨量下滑明顯，但鞋子、服裝、運動器材等明顯上升。這是國外疫情放開的需求結構變

化的體現。



＊５月超預期的出口不會影響刺激政策實施力度＊



張一指出，進口需求疲弱，反映出國內疫情及採取相關措施影響對內需的影響。預計隨著復

工復產的推進，未來進口可能會有所提升。對於全年外貿，維持相對謹慎樂觀的態度；尤其是需

要關注外需結構變化可能對一些產業的影響。

該機構並不認為５月份相對超預期的出口會影響國內相關經濟刺激政策的實施力度。對決策

者而言，需要關注的下半年經濟能否企穩回升。（ｗｌ）

