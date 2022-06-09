【數據解讀】植信研究院：展望６月外需壓力與供給改善並存

《經濟通通訊社９日專訊》國家海關總署公布，以美元計，中國５月出口同比增１６﹒９％

，增速創四個月高位，較４月擴大１３個百分點，亦顯著高於市場預期的增８％；當月進口同比

增４﹒１％，增速為三個月最高，較４月加快４﹒１個百分點，且高於市場預期的增２％。５月

貿易順差７８７﹒６億美元，多於市場預期的５８０億美元。植信投資研究院高級研究員常冉指

出，５月進出口超預期復甦的原因是國內供應鏈改善推動出口恢復性增長；進口修復弱於出口主

要是５月國內疫情封控有所起伏，對進口需求的延後和抑製作用仍存。

展望６月，外需壓力與供給改善並存。隨著美聯儲開啟激進加息和快速縮表進程，英國、加

拿大、澳大利亞、巴西等經濟體隨即跟進，全球流動性的收緊壓縮了海外需求，對中國出口拉動

也相應減弱。但國內疫情已得到控制，生產供給全面恢復，穩增長政策持續加碼，為外貿的穩量

提質創造了良好環境和條件。

與此同時，人民幣匯率自４月中旬出現一波快速貶值，從微觀上有助於提振出口，一定程度

上可以提升出口產品的競爭優勢，並有助於改善企業的經營收入和盈利水平。不過經歷５－６月

的出口回彈後，下半年在高基數效應、全球通脹高企、海外貨幣政策收緊的影響下，出口承受的

壓力不容忽視。（ｗｌ）

