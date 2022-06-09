【ＦＯＣＵＳ】ＥＣＢ開啟正常化，南歐國或拖後腿

【ＦＯＣＵＳ】歐元區５月通脹高見８﹒１％的歷史新高之際，背負「歐洲的伯恩斯

（Ａｒｔｈｕｒ Ｂｕｒｎｓ）」詛咒的拉加德，周四（９日）勢打響歐洲央行貨幣政策「正常

化」的第一槍－－今個夏天起，終結維持７年的資產購買計劃（ＡＰＰ），以及啟動２０１１年

以來首次加息。然而，所謂「由奢入儉難」，面對Ｅａｓｙ Ｍｏｎｅｙ水喉將閂，南歐兩大重

債國希臘、意大利債市領銜發脾氣。



＊公告幾無懸念，記者會關注有二＊



對通脹節節高升採取「鴕鳥政策」猶甚鮑威爾的拉加德，在正式被歷史烙上「歐洲的伯恩

斯（１９７０至１９７８年間任美聯儲主席，數次犯錯痛失遏制滯脹時機）」罵名前，終於悟了

。

鑑於她５月２３日已吹風預告「快將結束ＡＰＰ淨買債」、「７月加息」、「或第三季末退

出負利

率」，歐洲央行將於本港時間１９時４５分揭盅的政策公告，內容已幾無懸念。

市場焦點反而落在稍後的拉加德記者會，一是她將如何回應鷹派陣營要求一次加息５０點的

呼聲，二是針對德意等債息利差急速走升，她會否透露３月時提及的避免貨幣政策碎片化的「新

工具（ｎｅｗ ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）」的細節。



＊閂水在即，意希對德債利差急擴＊



自２０１５年１月、２０２１年３月分別祭出ＡＰＰ（資產購買計劃）及ＰＥＰＰ（緊急抗

疫買債計劃），歐洲央

行已分別打印出３﹒２萬億及１﹒７萬億歐元的流動性，令其資產負債表擴張至逾８﹒８萬億歐

元天量。

源源不絕的零成本資金，令央媽成為歐洲多國主權債的最大買家，以歐洲第三大經濟體意大利

為例，持倉高達約４７％。

不過，現代貨幣理論面對通脹企上８字頭終須讓步，隨著ＰＥＰＰ淨買債於３月結束，

ＡＰＰ淨買債

料於７月１日結束，長期低於１％的意大利十年期國債收益率年初至今已漲逾兩倍至３﹒３％以

上，跟

無風險的德國十年期國債利差擴至逾２１０基點，希臘十年期國債與德國的利差更高達２６０基

點。



＊拉加德曾暗示新工具「保平安」＊



息差擴大引發歐洲央行貨幣政策碎片化，乃至南歐國家再現債務危機的擔憂；對此，拉加

德３月曾指，可以設計和部署新工具，以確保政策能以平等的方式惠及所有成員國的經濟體。市

場質疑，為避免南歐一眾脆弱國家的借貸成本飛升，歐洲央行或被逼以換湯不換藥的方式繼續

向其泵水。

努力推動此議程的，毫無懸念將包括從歐洲央行總裁「轉行」至意大利總理的德拉吉

（Ｍａｒｉｏ Ｄｒａｇｈｉ），２０１２年以一句「不惜代價（ｗｈａｔｅｖｅｒ ｉｔ

ｔａｋｅｓ）」力挽歐債危機狂瀾的他，不

單面對債務佔ＧＤＰ比率突破１５０％，明年初更有國會選舉考驗。

已經慢三拍的歐央行如何既遏制通脹又支持經濟？特別是ＯＥＣＤ最新大幅下調歐元區明年

增長預期由２﹒５％至１﹒６％。一個選項似正浮出水面－－推動烏克蘭讓步，換取俄烏戰爭儘

早結束。

