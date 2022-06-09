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即市新聞

09/06/2022 17:20

螞蟻上市計劃據報獲監管重新商討，集團仍屬意滬港兩地上市

　　《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士透露，螞蟻集團此前中斷的滬港兩地上市計劃
，被監管部門重新提上議事日程，有望成為中國重拳打擊資本擴張後，科技行業迄今最具標誌性
的政策拐點訊號。
　　知情人士表示，中國證監會已經設立了一個工作小組，評估重啟螞蟻集團Ａ股上市的可行性
方案。知情人士並稱，監管機構對螞蟻集團金融控股公司牌照的申請，已接近批准前的最後階段
。取得這一牌照，有望使這家消費金融巨頭受到類似銀行業機構的監管，從而為重啟上市掃清障
礙。
　　另一位知情人士稱，螞蟻集團仍期望最終在上海和香港兩地上市。公司最新聘請港交所
（００３８８）董事會主席史美倫擔任獨立董事的舉動，得到了監管部門的認可，也顯示其上市
事宜取得進展。其中一位知情人士表示，監管部門最近幾周對螞蟻集團的重組提議加快了決策進
程。
　　不過，無論是獲得牌照還是獲准上市，都還有待於獲得更高層領導人的批准。這兩方面的進
展跡象，有望支撐投資者對中國私營部門最困難時刻已經過去的樂觀情緒。
　　利好消息帶動下，阿里巴巴（０９９８８）美股盤前造好，現漲近３％，報１２３﹒２美元
。（ｃａ）

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