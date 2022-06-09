《法證攻防－林恩》美團（３６９０）績後三日累計飆升１５﹒５％

《法證攻防》美團（０３６９０）於上周四（２日）收市後公布２０２２年第一季度業績，

港股上周五（３日）端午節假期休市。港股周一（６日）復市後，美團股價高開６﹒５％，全日

大漲近一成。本周頭三個交易日累計升１５﹒５％，周三（８日）收報２０８﹒２元。根據港交

所網站公布的美團期權引伸波幅數據，６月２日的引伸波幅錄得６９﹒９６％，而６月６日的引

伸波幅則跌至６４﹒６２％。在窩輪產品市場，大部分美團認股證的引伸波幅亦在公布業績後有

所回落，反映上市期權市場的變化，而對窩輪價格帶來負面影響。

美團２０２２年第一季度，餐飲外賣分部收入同比增長１７﹒４％至２４２億元人民幣，佔

總收入５２％。餐飲外賣交易筆數同比上升１５﹒８％。交易用戶數據第一季度增長２４００萬

至６﹒９２９億元。每位交易用戶平均每年交易筆數高達３７﹒２筆。２０２１年第四季度的經

營利潤率顯著提升至６﹒６％，本季度繼續保持於６﹒５％。

２０２２年第一季度，到店、酒店及旅遊分部收入同比增長１５﹒８％至７６億元人民幣。

經營溢利同比增長２６﹒４％至３５億元人民幣，經營利潤率為４５﹒６％，是美團經營溢利和

經營利潤率最高的分部。業績中指出，商品零售業務仍是、並將繼續成為美團的主要投資領域。

新業務及其他分部收入同比增加４７﹒０％至１４５億元人民幣，經營虧損繼續收窄至９０億元

人民幣，經營虧損率收窄至６２﹒３％。

環比而言，由於季節性因素及奧密克戎病毒的傳播，主要三大業務都分別受到不同程度的影

響。餐飲外賣配送服務收入及佣金收入均環比減少，分部收入比２０２１年第四季度減少

７﹒５％。到店、酒店及旅遊分部的收入環比減少１２﹒６％。商品零售業務持續增長，整體新

業務及其他分部的收入影響較小，由上季度的１４７億元人民幣減少至１４５億元人民幣。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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