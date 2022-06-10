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即市新聞

10/06/2022 16:23

《陸言堂－陳永陸》恒指受制百天線，需有實質利好消息才開展升浪

　　《陸言堂》一直強調，６月份的港股可以保持樂觀，所以恒指近日一度重上２２０００點的
關口，並不值得奇怪，可是由於１００天平均線正集結在２２０００點水平，所以港股要突破並
企穩，亦不容易。
　
　　事實上，恒指在去年４月份正式跌穿１００天平均線，雖然有些時間嘗試收復，不過都是十
分短暫的時間，其中包括年初的時候，恒指一度突破１００天平均線，而且企穩的時間不短，可
是最終無功而還，更一度失守１９０００點的關口。
　
　　當然，如果近日港股的表現分析，恒指今次絕對有機會突破並企穩１００天平均線，不過要
留意的因素，其實不少，其中包括：一、內地疫情是否持續緩和，經濟活動會否持續回復正常？
二、內地應該會否推出更多的刺激經濟措施？三、中概股在美掛牌的問題會否可是在短期內解決
？四、美國會否取消部分中國進口貨物的關稅？
　
　　以上四點，市場似乎是傾向樂觀，所以港股就算在今日出現調整，都可以守穩在１０天平均
線之上，所以大家仍然相信所有事情，都應該會向好的方向發展，而由於中國及美國的經濟都有
不同的問題，當中包括物價上調壓力及ＧＤＰ增長放緩的因素，所以中美的確有望就經濟等因素
，在短期內達成共識。
　
　　故此，就算中證監與螞蟻同時否認正重啟上市，但投資者相信只要內地不再收緊監管，對科
網股自然利好，亦是為何阿里（０９９８８）沒有受螞蟻未重啟上市的因素所影響，股價不跌反
升的原因。
　
　　事實上，近日市場對利淡消息的反應不大，反而如內地正結束就滴滴的調查之傳聞，卻刺激
一眾科網股本周造好，不過內地對科網企業的監管，其實早已有放寬的先兆，尤其是國務院不斷
強調，要盡快穩定經濟，如果再收緊科網股的監管，似乎不太合適，因為不少科網股已作出裁員
行動，這絕對會損害經濟，所以監管問題應該不會再影響科網股，這絕對不是新的因素，只是氣
氛使然，滴滴出行的傳聞，因而成為本周科網股大升的催化劑。
　
　　不過，要留意的是，１００天平均線始終是自去年開始，一直都無法企穩的主要阻力，雖然
現在大家都相信消息面會利好港股，同時港股亦可望重上此水平，並真正開展新的升浪，可是會
否如年初般，收復一段短時間後，很快回落，亦需要小心注意，因此短期恒指或會在２１５００
至２２２００點之間整固，要真正開展升浪，似乎要有實質的利好的消息刺激才可。
《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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