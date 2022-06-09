《ＥＴＦ透視－張子銘》發掘債券ＥＴＦ投資機會

《ＥＴＦ透視》隨著美聯儲和其他主要地區央行逐步收緊貨幣政策，全球債券收益率攀升至

數年高位，債券市場吸引力較前幾年顯著增加，尤其是投資一籃子債券的交易所買賣基金

（ＥＴＦ）。

美聯儲５月初宣布加息５０個基點，將聯邦基金利率目標區間上調到０﹒７５％－１％之間。

美聯儲並在５月２６日公布了聯邦公開市場委員會會議紀要，大多數與會者認為，在接下來的幾

次會議上，或應將目標範圍提高５０個基點。

在高企的通脹數據和美聯儲鷹派表態的雙重衝擊下，資產價格出現大幅調整，美債收益率快

速走高，１０年期一度突破３﹒２％，３０年期則達到３﹒３１％。 這為機構和零售投資者進

入債券市場提供了機遇。

在當前動盪的全球金融市場環境中，債券是一種相對安全的資產類別，可以對沖或減少資產

組合中股票資產劇烈波動帶來的風險。尤其是債券ＥＴＦ，可以更大程度地分散投資風險，並且

簡單易操作，通過一次交易就可以買入幾十隻債券。

投資者對於債券ＥＴＦ的需求已經反應在市場上。２０２２年一季度，美國市場遭遇股債雙

殺，但在資金撤出美股和不少債券的同時，美國市場債券ＥＴＦ卻吸引了大量的資金淨流入。

投資銀行Ｂｒｏｗｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ｈａｒｒｉｍａｎ 發表於２０２２年３月的一項調

查顯示，７８％的受訪的機構投資者表示計劃在２０２２年提升債券ＥＴＦ配置。這項調查覆蓋

了來自美國、歐洲、和大中華３８６名機構投資者。

我們認為，隨著全球市場環境日趨波動，債券型ＥＴＦ作為有效分散投資風險的工具，將為

投資者帶來機會。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

北京商報，２０２２年５月６日

證券日報，２０２２年５月２６日

中國證券報，２０２２年５月３０日

中國基金報，２０２２年５月２７日



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