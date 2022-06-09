【香港政情】林鄭：香港要把握機遇，助力建設法治中國

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日在紀念香港回歸２５周年涉外法律事務研

討會的視像致辭時表示，國家主席習近平多次強調，「法治興則民族興，法治強則國家強」，並

提出必須推進全面依法治國、推進國內法治和推動涉外法治工作。法治可以「固根本、穩預期、

利長遠」，香港特區更要把握機遇，助力建設法治中國。



＊法治國際排名穩步上揚＊



她表示，法治是香港的根本。特區政府一直致力在「一國兩制」方針下維持香港的繁榮穩定

，而《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，正是香港社會長期繁榮穩定的基石。《香港國安法

》和完善選舉制度兩大舉措的落實，確保「一國兩制」行穩致遠。香港自回歸後在法治方面的國

際排名一直穩步上揚，根據世界銀行集團的世界管治指標，香港的法治指標由１９９６年的

６９﹒８５分，在回歸後國家全面貫徹落實「一國兩制」以及《基本法》的保障下，上升至

２０２０年的９１﹒８３分，證明香港的法治根基雄厚，而且備受認同。



＊擔當國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」＊



她指法治是香港的優勢。根據《基本法》，香港在回歸後保留了普通法法律制度。香港法院

行使獨立的司法權力，包括終審權，在國際上享有良好聲譽。法治亦是香港的發展動力。香港對

法治的堅定支持，讓特區成為很多海外和內地企業的首選營商地點，為香港帶來龐大機遇。

林鄭月娥展望未來，指特區政府將繼續堅定依循「一國兩制」方針，在國家雙循環的發展格

局下，積極擔當國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，進一步融入國家發展大局，

緊握「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設所帶來的新機遇，迎接更美好的未來。（ｃｌ）

