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09/06/2022 11:13

【香港政情】林鄭：香港要把握機遇，助力建設法治中國

　　《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日在紀念香港回歸２５周年涉外法律事務研
討會的視像致辭時表示，國家主席習近平多次強調，「法治興則民族興，法治強則國家強」，並
提出必須推進全面依法治國、推進國內法治和推動涉外法治工作。法治可以「固根本、穩預期、
利長遠」，香港特區更要把握機遇，助力建設法治中國。
　
＊法治國際排名穩步上揚＊

　　她表示，法治是香港的根本。特區政府一直致力在「一國兩制」方針下維持香港的繁榮穩定
，而《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，正是香港社會長期繁榮穩定的基石。《香港國安法
》和完善選舉制度兩大舉措的落實，確保「一國兩制」行穩致遠。香港自回歸後在法治方面的國
際排名一直穩步上揚，根據世界銀行集團的世界管治指標，香港的法治指標由１９９６年的
６９﹒８５分，在回歸後國家全面貫徹落實「一國兩制」以及《基本法》的保障下，上升至
２０２０年的９１﹒８３分，證明香港的法治根基雄厚，而且備受認同。
　
＊擔當國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」＊

　　她指法治是香港的優勢。根據《基本法》，香港在回歸後保留了普通法法律制度。香港法院
行使獨立的司法權力，包括終審權，在國際上享有良好聲譽。法治亦是香港的發展動力。香港對
法治的堅定支持，讓特區成為很多海外和內地企業的首選營商地點，為香港帶來龐大機遇。
　　林鄭月娥展望未來，指特區政府將繼續堅定依循「一國兩制」方針，在國家雙循環的發展格
局下，積極擔當國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」，進一步融入國家發展大局，
緊握「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設所帶來的新機遇，迎接更美好的未來。（ｃｌ）

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