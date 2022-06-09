【香港政情】郭蔭庶：警務經驗可為公務員學院作獨特貢獻

《經濟通通訊社９日專訊》公務員學院首任院長郭蔭庶在學院動土典禮後表示，很高興在警

隊退休後仍能繼續服務香港和國家，他作為退休警務人員，在３２年警隊工作的經驗，加上個人

特質，有信心可為學院提供堅固基礎，包括發展策略及訓練過程等，相信可為學院提供獨特貢獻

。

郭蔭庶指，學院只成立數個月，未來仍有大量工作，要投入大量資源才能達成長遠目標。他

提到學院工作人員肩負重大責任，認為各方才能及知識均很重要，但最重要的是服務人群的心態

，包括團隊精神等。至於會否用訓練警察的方法訓練公務員，則要視乎警察的工作表現是否有獨

特可取之處。



＊林鄭：學院以增強公務員國家觀念為重＊



行政長官林鄭月娥在典禮致辭時指，公務員要有正確的價值觀，效忠祖國及香港，她提醒公

務員加入政府不應只為安穩工作，要具備為民服務的使命感，公務員學院以增強公務員的國家觀

念及國安意識最重要，希望自己在４至５年後，以退休公務員身份，與新入職公務員交流管治體

會及心路歷程。



＊與北大共同開辦公共行政管理碩士課程＊



公務員事務局局長聶德權表示，香港已進入由亂轉治的新時代，加強公務員培訓刻不容緩，

特別是對公務員的國情培訓。他指將會與北京大學共同設計及開辦為期２年的公共行政管理碩士

課程，９月開課。

公務院學院位於觀塘綜合發展項目，佔地１６６００平方米，項目預計於２０２６年年底分

階段完工，落成後除了公務員學院外，將提供地區康健中心、專業護理人員健康學院、樂齡科技

展覽中心等設施。（ｃｌ）

