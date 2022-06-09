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09/06/2022 17:06

【香港政情】郭蔭庶：警務經驗可為公務員學院作獨特貢獻

　　《經濟通通訊社９日專訊》公務員學院首任院長郭蔭庶在學院動土典禮後表示，很高興在警
隊退休後仍能繼續服務香港和國家，他作為退休警務人員，在３２年警隊工作的經驗，加上個人
特質，有信心可為學院提供堅固基礎，包括發展策略及訓練過程等，相信可為學院提供獨特貢獻

　　郭蔭庶指，學院只成立數個月，未來仍有大量工作，要投入大量資源才能達成長遠目標。他
提到學院工作人員肩負重大責任，認為各方才能及知識均很重要，但最重要的是服務人群的心態
，包括團隊精神等。至於會否用訓練警察的方法訓練公務員，則要視乎警察的工作表現是否有獨
特可取之處。
　
＊林鄭：學院以增強公務員國家觀念為重＊

　　行政長官林鄭月娥在典禮致辭時指，公務員要有正確的價值觀，效忠祖國及香港，她提醒公
務員加入政府不應只為安穩工作，要具備為民服務的使命感，公務員學院以增強公務員的國家觀
念及國安意識最重要，希望自己在４至５年後，以退休公務員身份，與新入職公務員交流管治體
會及心路歷程。
　
＊與北大共同開辦公共行政管理碩士課程＊

　　公務員事務局局長聶德權表示，香港已進入由亂轉治的新時代，加強公務員培訓刻不容緩，
特別是對公務員的國情培訓。他指將會與北京大學共同設計及開辦為期２年的公共行政管理碩士
課程，９月開課。
　　公務院學院位於觀塘綜合發展項目，佔地１６６００平方米，項目預計於２０２６年年底分
階段完工，落成後除了公務員學院外，將提供地區康健中心、專業護理人員健康學院、樂齡科技
展覽中心等設施。（ｃｌ）

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