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即市新聞

09/06/2022 18:24

貨運物聯網服務平台Ｇ７與Ｅ６已於上季合併，並完成首階段整合

　　《經濟通通訊社９日專訊》公路貨運物聯網服務平台Ｇ７物聯與易流科技（Ｅ６）今日宣布
，已於今年第一季完成合併，並已完成首階段業務整合。合併後，翟學魂擔任公司董事長兼首席
執行官，張景濤擔任副董事長，張傑龍擔任首席財務官。
　　據介紹，Ｇ７和Ｅ６是物聯網技術與軟件服務領域的代表企業。雙方均以物聯網技術和軟件
為核心，向大型貨主、大型物流企業和數以萬計的貨運經營者提供服務。在本次合併前，Ｇ７和
Ｅ６服務了行業中８０％以上的大型貨主和大型物流企業，服務了近３萬家中小貨運經營者，幫
助他們提升效率、增加收入。
　　通過本次合併，公司將成為行業中最具規模和影響力的軟件服務公司。合併後，公司的業務
覆蓋了從生產物流到消費物流的重要垂直市場；客戶包括了萬億公路貨運市場的主要參與者；產
品組合形成了「訂閱＋交易」的一站式數字化服務；技術優勢進一步加強，成為行業中唯一具備
完整ＩｏＴ　ＳａａＳ能力的技術公司。
　　同時，公司將優化供應鏈和服務網路，降低採購與運營支出，向客戶提供更具成本競爭力的
優質服務。公司將繼續堅定投入技術和研發，向客戶提供有價值的數據驅動產品，推動公路貨運
行業向「全鏈貫通」和「數據智能」升級。
　　該公司指，本次交易獲得了雙方股東的大力支持。合併完成後，普洛斯隱山資本、騰訊
（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）旗下的菜鳥等投資者已分別委任代表加入公司董事會
，並已就進一步深化業務協同展開具體工作。（ａｃ）
　

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