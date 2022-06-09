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09/06/2022 15:24

【外圍經濟】阿根廷與國際貨幣基金組織就貸款審查達成協議

　　《經濟通通訊社９日專訊》國際貨幣基金組織工作人員與阿根廷當局，就阿根廷３０個月延
期基金安排下的第一次審查達成工作人員級別的協議。審查完成後，阿根廷將獲得約４０﹒３億
美元（相當於３０億特別提款權）。
　　國際貨幣基金組織表示，２０２２年第一季度的所有量化計劃目標均已實現，促進增長的改
革也正在取得初步進展。（ｒｃ）

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