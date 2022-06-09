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09/06/2022 07:53

創維集團（００７５１）主席賴偉德辭任，執董林勁接任

　　《經濟通通訊社９日專訊》創維集團（００７５１）公布，由於賴偉德已達到退休年齡，故
辭去執行董事及董事會主席職務，現任執行董事林勁獲委任為董事會主席及執行委員會主席，全
部自７月７日起生效。
　　該集團指，賴偉德辭任後，自７月７日起亦不再擔任執行委員會主席、創維數字董事長及董
事，以及若干附屬公司董事。他已確認與董事會並無意見分歧，亦概無有關辭任其他事宜須聯交
所及股東注意。（ｗｈ）

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