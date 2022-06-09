《日入而息》取消強積金對沖獲通過，中證監未就螞蟻重啟上市評估

《今天重點》

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立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案；林鄭歡迎立會通過取消對沖，預計２０２５年正式落

實

林鄭稱過去５年從未後悔擔任特首，從未想過要辭職；已交出無愧成績表，為公務生涯畫上完整

句號；要徹底改善行政立法關係，確保愛國者治港

螞蟻上市計劃據報獲監管重新商討，集團仍屬意滬港兩地上市；中證監指未有就螞蟻集團重啟上

市進行評估

嗶哩嗶哩（０９６２６）首季經調整淨虧損擴大至１６﹒５３億元人民幣

蔚來（０９８６６）首季經調整虧損擴大至１３﹒１億元人民幣

周大福（０１９２９）擬回購不逾１０％股份；４至５月零售值按年跌１３％，港澳同店銷售跌

５﹒９％；周大福委任鄭志恒和鄭志雯為副主席，今日起生效

機構料５月ＣＰＩ漲幅微擴或創半年高，ＰＰＩ續回落；機構料５月人幣新增貸及社融環比翻倍

，Ｍ２略回落

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《即日市況》

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指全日低收１４５點報２１８６９，科指低收６８點報４７４９

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒７６％，進出口勝預期惟內地疫情生變

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《美元匯價》

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歐元初步阻力位於１﹒０７５０

歐元最新報１﹒０７１５╱１７，日圓最新報１３３﹒３３╱３６

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《公司業績》

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周大福（０１９２９）全年純利升１１﹒４％至６７億元，派息

２８仙

蒙古能源（００２７６）料年度收入及毛利升８１﹒７％及１﹒

３倍

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《公司資訊》

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恒生（０００１１）與華懋集團簽訂１０億元可持續發展表現掛勾貸款

匯控（００００５）結束旗下Ｓｅｒａｉ業務

新世界（０００１７）旗下Ｈｕｍａｎｓａ拓展大灣區高端醫健服務市場

呷哺呷哺（００５２０）自製飲品發現塑料袋被罰，曾多次涉食安問題

中銀Ｐｒｉｖａｔｅ Ｃａｒｄ新推優惠，拓展高端客戶市場

信銀國際將股票掛勾投資服務擴展至美股

比亞迪（０１２１１）提高Ａ股回購價格基於資本市場表現及信心

江山控股（００２９５）首五個月總發電量按年跌８﹒２％

富匯國際（０１０３４）行政總裁率隊考察株洲開展實地調研

舜宇光學（０２３８２）５月手機鏡頭出貨量按月跌２９﹒３％

周大福（０１９２９）擬回購不逾１０％股份；４至５月零售值按年跌１３％，港澳同店銷售跌

５﹒９％；周大福委任鄭志恒和鄭志雯為副主席，今日起生效

３香港為慶祝百佳５０周年，推８８元５Ｇ家居寬頻限時優惠

ＢＣ科技集團（００８６３）附屬與盈透證券簽署協議，提供獨家虛擬資產交易服務

螞蟻上市計劃據報獲監管重新商討，集團仍屬意滬港兩地上市

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《國企紅籌》

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中廣核新能源（０１８１１）５月完成發電量按年升１﹒１％

中原銀行（０１２１６）發行２０億元人民幣小微企業專項金融債券

遠洋集團（０３３７７）５月協議銷售額按年跌２８％至約７４億元人民幣

環球醫療（０２６６６）附屬售兩項基礎資產，代價共涉１９﹒７８億元人民幣

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《神州民企》

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傳京東（０９６１８）計劃試點餐飲外賣業務

佳源（０２７６８）５月份合同銷售金額約１０億元人民幣，按年跌６８％

百度（０９８８８）旗下集度公布首款汽車機械人概念車

九尊數字互娛（０１９６１）擬改名為「多牛科技國際集團」

正榮地產（０６１５８）５月合約銷售按年跌８４％至２３﹒２億元人民幣

傳海通國際（００６６５）退租李寶椿大廈一層半辦公室面積

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《中國要聞》

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機構料５月ＣＰＩ漲幅微擴或創半年高，ＰＰＩ續回落；機構料５月人幣新增貸及社融環比翻倍

，Ｍ２略回落

海南政府與吉利合作新能源專用車及產業鏈等項目

央視表示空軍殲－７飛機襄陽失事墜民房，一名群眾遇難

兩部門表示對網絡運營者進行數據安全管理認證

中海晟融表示訂單回補助力５月出口，不代表外需好轉

ＩＮＧ表示若無進一步封控，中國貿易復甦可持續

湖北襄陽疑似飛機掉落民房引發爆炸，暫時傷亡不明

首５月機電出口增７％，佔出口總值近六成

五菱與大疆宣布全球首款搭載大疆車載系統車型將上市

民生證券董事長馮鶴年傳被捕，疑涉中證監王宗成案

海關表示首５月對美出口增近１３％貿易順差擴大１９％

５月美元計出口增１６﹒９％超預期，進口增４﹒１％

人行續百億逆回購利率持平，零投放零回籠

上海銀保監局調研在滬銀行保險機構數字化轉型情況

受累上海封控，特斯拉４月全球銷量佔比跌至三年低

正邦科技逾５億人幣商票逾期價挫７％，公司連夜協商

海航美蘭機場未清償美元債，疑因受托行沒有在岸帳戶

富裕地區新房庫存壓力暴漲，大灣區多市去化周期倍增

房地產信託市場乍暖還寒，業內指存量風險依然嚴峻

據報融信洽４０億銀行貸款，為回購兩筆債券做準備

珠海放寬限購政策降首付，首推「一人購房全家幫」

內地多個鋁錠倉單融資爆雷，因融資方夥庫方重複質押

上汽集團５月整車銷量同比降逾一成，料月中雙班生產

５月抖音及ＴｉｋＴｏｋ全球吸金按年增１﹒６倍，較４月增長放緩；據報ＴｉｋＴｏｋ英國電

商業務現離職潮，因管理文化引發員工不滿

中國抗體視神經脊髓炎譜系疾病新藥研究申請獲藥監局受理

特斯拉表示上海超級工廠產能利用率恢復至１００％

上海年內將推進就業促進、住房租賃等３０項立法

商務部表示金磚國家經貿部長會舉行，交換多邊貿易意見

中石化旗下茂名石化起火事故致２人失聯１人受傷

上海自貿區將在市場准入、離岸貿易等領域進一步開放

華電集團原總經理雲公民被判死緩，受賄逾４﹒６億元

國機汽車表示公司及國機智駿均未與其他企業簽署協議

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２９％，報１６６２１﹒３４點

美國再對台軍售，涉１﹒２億美元海軍艦艇零件等

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《其他消息》

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傳楊潤雄將調任文旅局長，蔡若蓮將任教育局長

傳港府慶回歸準備三方案，若領導人訪港千人或須隔離

政府表示林兆康明日接替謝凌駿出任觀塘民政事務專員

林鄭稱香港要把握機遇，助力建設法治中國

鄭若驊稱亞非法協香港區域仲裁中心凸顯本港領導地位

郭蔭庶稱警務經驗可為公務員學院作獨特貢獻

證監會表示法庭頒令馬勝金融集團就投資計劃向投資者付款

後年到期ｉＢｏｎｄ本月派第２次息，年息２厘

財庫局表示未來基金的香港增長組合已任命８名合夥人

港府收回元朗粉嶺３０幅私人土地，發展資助房屋

傳多間銀行陸續上調樓按回贈，趕美加息前搶客

居屋２０２２及白居二下周一攪珠，最快第四季揀樓

深水埗喜．揚首批３２伙，折實入場費３９２萬元

深股通額度全日用２０﹒５億元，外資連續九日淨流入；滬股通額度全日用４２億元，外資流入

３６億元

八達通卡公司正就調高儲值限額審視法例要求

施羅德表示投資考慮企業對地球影響，經調整回報至少持平

余偉文稱碳市場具潛力，香港應盡快推行相關發展

大新銀行夥地球之友合辦中小企ＥＳＧ實踐嘉許計劃

許正宇談綠色金融４Ｐ，資助計劃已批款８５００萬元

信用卡公司入稟追討梁唐青儀逾９﹒３萬元欠款

壹傳媒旗下兩公司遭入稟申請清盤，８月高院聆訊

香港國際七人欖球賽能否如期１１月舉行有待港府未來數周拍板

匯豐手機ＡＰＰ一周內兩度死機，無法登入及提供網上理財服務

中原測量師行聯同諾華誠信推出物業估價方案

施永青稱樓巿環境複雜，料全年樓價上下波幅５％

外媒稱港人定居台灣受挫，陸委會表示多涉假投資

據報近期至少５名招銀國際駐港銀行家離職

據報金管局邀請１００多名銀行家及基金經理等參加１１月峰會

瑞銀表示亞太區４０％家族辦公室計劃增加直接私募股權配置

研究指亞洲正面臨嚴峻疫後貧窮，但投放公益組織資金持續下降

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《俄烏開戰》

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首五月中國對俄進口增４６﹒５％，逆差１６７億美元

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《大國博弈》

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中日防長香格里拉對話會談話題或涵蓋台海

商務部表示高通脹下取消全部對華加徵關稅有利世界

將軍工設備３Ｄ打印生產外包到中國，三企業遭美制裁

聯合國會議討論北韓，中方批美造成當前朝鮮半島局勢

拜登政府批第四次對台軍售，北京表示嚴重損害中美關係

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《強積金》

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取消對沖安排今表決，梁子穎料僱主開支影響輕微

工總對取消對沖安排極失望，中總冀當局聚焦支援中小企

林鄭歡迎立會通過取消對沖，預計２０２５年正式落實

積金局歡迎取消對沖安排，積金易平台將設專項戶口處理

立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案

羅致光稱通過取消對沖是歷史性時刻，冀２０２５年實施

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《答問大會》

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林鄭稱習近平２０１７年重要講話為其治港「天書」；６月２２日將舉行故宮博物館開館儀式

林鄭稱交椅洲工程研究需時，涉及鐵路規劃及工程；冀加快興建過渡性房屋，籲發展商繼續支持

林鄭稱公務員體制改革有改善空間，值得未來探討；很高興中資企業可於立法會提供更多意見

林鄭稱政府在勞工權益落實很多舉措，冀獲議員支持；新界問題、社會問題，都要透過溝通解決

；目前未需收緊防疫措施，惟要提升疫苗接種率

林鄭稱過去５年從未後悔擔任特首，從未想過要辭職；已交出無愧成績表，為公務生涯畫上完整

句號；要徹底改善行政立法關係，確保愛國者治港

梁君彥稱林鄭重視行政立法關係，任內答４４５項質詢

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《新冠肺炎》

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本港新增６７４宗確診，酒吧群組增１７宗個案

學校呈報９０宗個案，涉６８名學生２２名教職員

當局公布兩宗二次感染，隔三個月復陽屬ＢＡ﹒２﹒２

上海昨增新冠陽性感染者９例，無社會面新增

信銀國際全線分行恢復正常營業

傳各區將輪流封閉再做核酸，上海官方闢謠

全國昨增本土陽性１６４宗，上海閔行松江區全員核酸

北京新增１例確診，軌道交通全網啟動自動核驗健康碼

北京朝陽昌平豐台等小區現陽性，朝陽區娛樂場所停業

專科門診推疫苗通行證，病人組織憂影響殘疾人士覆診

浙江放鬆上海入浙健康管理措施，惟活動範圍仍受限制

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