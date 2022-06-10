《華爾街內望》市場靜待通脹數據，美股受挫，道指跌逾６００點

《經濟通通訊社１０日專訊》美國即將公布通脹數據，投資者入市態度審慎，而美債持續上

升，拖累一眾科技股表現，美股三大指數全數低開低走。道指臨近收市更一度跌６４３點，最低

見３２２６７點，收市跌６３８點，報３２２７２點；科技股跟隨大市下跌，納指收報

１１７５４點，跌３３２點；標指跌９７點，報４０１７點。

主要科技股受壓。蘋果下跌３﹒６％；Ｍｅｔａ（前稱Ｆａｃｅｂｏｏｋ）大跌６﹒４３％

；Ａｌｐｈａｂｅｔ下跌２﹒０１％；亞馬遜下跌４﹒１５％；微軟下跌２﹒０８％。波音急挫

４﹒２３％，為表現最差道指成份股。

白宮新任新聞秘書Ｋａｒｉｎｅ Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ透露，白宮預計通脹上升，預計

俄烏戰爭將對核心ＣＰＩ產生一些影響。此外，美國總統拜登早前表示，高通脹是美國經濟禍根

，政府期望可降低處方藥及兒童保育費用，抵銷高昂食品和能源價格。

經濟數據方面，美國勞工部公布，截至６月４日止一周首次申領失業救濟人數為２２﹒９萬

人

，增加２﹒７萬人，創去年７月以來最大增幅，並多於市場預期的２０﹒６萬人。截至５月２８

日止一周，持續申領失業救濟人數維持１３０﹒６萬人，略多於市場預期的１３０﹒３萬人。

（ｅｒ）







