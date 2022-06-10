  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2022 07:50

《匯市走勢》歐洲央行明示７月加息０﹒２５厘，歐元匯價不升反跌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》昨天市場焦點是歐洲央行（ＥＣＢ）的議息結果。一如預期，
ＥＣＢ宣布維持三大指標利率不變，包括將主要再融資操作利率維持在零水平；抵押貸款利率維
持在０﹒２５厘，以及隔夜存款利率維持在負０﹒５厘。
　　不過，ＥＣＢ管理委員會決定從７月１日起，結束淨資產購買計劃，但仍然傾向進行再投資
，即使ＥＣＢ開始加息，但如認為有需要維持龐大的寬鬆環境及合適的貨幣政策立場，都會將不
包括利息在內的回籠本金，在一段時間內繼續進行投資。
　
＊投資者關注美國５月通脹數據＊
　
　　至於針對ＣＯＶＩＤ－１９疫情推出的大流行緊急購買計劃（ＰＥＰＰ），ＥＣＢ表明亦會
將回籠本金進行再投資，直到２０２４年底，央行將會管理好未來如何縮減相關組合，以免與貨
幣政策立場發生衝突。
　　另外，ＥＣＢ在今次議息聲明中明確表示，管理委員會傾向在７月份將指標利率（上述三項
利率）皆上調０﹒２５厘，並預期在９月份進一步加息，但幅度則視乎央行對中期通脹前景的最
新預測，若然中期通脹持續或惡化，ＥＣＢ需要大幅加息。
　　不過，ＥＣＢ預告加息對歐元的刺激作用短暫，歐元兌美元在議息結果公布後雖曾升至
１﹒０７７４，但其後急速回落，最終跌至１﹒０６１７收市，跌幅達０﹒９１％，較全日高位
更大跌逾１５０點。
　　在歐元急跌下，美匯指數亦由重上１０３水平，在紐約市收報１０３﹒３１，升０﹒７３％
；其他主要貨幣亦走弱，英鎊兌美元收報１﹒２４９４，跌０﹒３２％；美元兌日圓重上１３４
水平，收報１３４﹒３４，升０﹒０１％；澳元兌美元收報０﹒７０９６，跌１﹒３１％；紐元
兌美元跌１％，收報０﹒６３８３；美元兌加元收報１﹒２６９７，升１﹒１５％。
　　今晚美國將會公布５月份消費者物價指數，預期維持按年上升８﹒３％，投資者關注美國通
脹率是否已經觸頂。另外，加拿大將會公布５月份失業率，預期維持在５﹒２％。ＥＣＢ行長拉
加德今晚亦將發表講話，市場關注對未來的貨幣政策會否有更清晰的指引。（ｐｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話10/06/2022
【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩
人氣文章香港要聞09/06/2022
《強積金》立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案　料3年後落實
人氣文章財經熱話09/06/2022
比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？
人氣文章財經熱話09/06/2022
《講股論勢－鄭廣復》恒指今浪仍以24706點為上升目標
人氣文章中國故事09/06/2022
《神州經脈》貿易超預期回暖　京滬封控再現　萬億成交中斷
人氣文章財經熱話09/06/2022
【染藍魔咒？】東方海外染藍前夕急　潘鐵珊籲有貨盡快減持！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金