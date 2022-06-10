《匯市走勢》歐洲央行明示７月加息０﹒２５厘，歐元匯價不升反跌

《經濟通通訊社１０日專訊》昨天市場焦點是歐洲央行（ＥＣＢ）的議息結果。一如預期，

ＥＣＢ宣布維持三大指標利率不變，包括將主要再融資操作利率維持在零水平；抵押貸款利率維

持在０﹒２５厘，以及隔夜存款利率維持在負０﹒５厘。

不過，ＥＣＢ管理委員會決定從７月１日起，結束淨資產購買計劃，但仍然傾向進行再投資

，即使ＥＣＢ開始加息，但如認為有需要維持龐大的寬鬆環境及合適的貨幣政策立場，都會將不

包括利息在內的回籠本金，在一段時間內繼續進行投資。



＊投資者關注美國５月通脹數據＊



至於針對ＣＯＶＩＤ－１９疫情推出的大流行緊急購買計劃（ＰＥＰＰ），ＥＣＢ表明亦會

將回籠本金進行再投資，直到２０２４年底，央行將會管理好未來如何縮減相關組合，以免與貨

幣政策立場發生衝突。

另外，ＥＣＢ在今次議息聲明中明確表示，管理委員會傾向在７月份將指標利率（上述三項

利率）皆上調０﹒２５厘，並預期在９月份進一步加息，但幅度則視乎央行對中期通脹前景的最

新預測，若然中期通脹持續或惡化，ＥＣＢ需要大幅加息。

不過，ＥＣＢ預告加息對歐元的刺激作用短暫，歐元兌美元在議息結果公布後雖曾升至

１﹒０７７４，但其後急速回落，最終跌至１﹒０６１７收市，跌幅達０﹒９１％，較全日高位

更大跌逾１５０點。

在歐元急跌下，美匯指數亦由重上１０３水平，在紐約市收報１０３﹒３１，升０﹒７３％

；其他主要貨幣亦走弱，英鎊兌美元收報１﹒２４９４，跌０﹒３２％；美元兌日圓重上１３４

水平，收報１３４﹒３４，升０﹒０１％；澳元兌美元收報０﹒７０９６，跌１﹒３１％；紐元

兌美元跌１％，收報０﹒６３８３；美元兌加元收報１﹒２６９７，升１﹒１５％。

今晚美國將會公布５月份消費者物價指數，預期維持按年上升８﹒３％，投資者關注美國通

脹率是否已經觸頂。另外，加拿大將會公布５月份失業率，預期維持在５﹒２％。ＥＣＢ行長拉

加德今晚亦將發表講話，市場關注對未來的貨幣政策會否有更清晰的指引。（ｐｃ）

