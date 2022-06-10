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即市新聞

10/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》錯過了低位入市機會，怎麼辦？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。近期筆者一直看好港股的走勢，結果大家見到的為反覆向上
，大漲小回的局勢。事實上，筆者於大市從低位掉頭回升後不久便提醒大家新方向很可能已經出
現，若各位於昨天（９日）市況高開後才追價造好，而因即市回吐的現象感到不悅，應是反應來
得太遲了。須知於升浪中，遲早入市造好，值博率會愈高；反之亦然。
　　此外，市況上升的時間愈長，回落調整的可能性自然會愈大，因太多市場參與者已經錄得厚
利，在等候套利了。那麼，若錯過了於低位入市的中線投資者該怎樣處理自己的投資組合呢？首
先，大家應看看自己是否已經到達了合適的實際持貨量水平；若已到達，只宜觀望，但須留意換
馬的需要。若已超越應伺機減持，若仍未到達，則應候低增持最強勢的股份。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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