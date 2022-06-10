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即市新聞

10/06/2022 18:01

《窩輪匯智－劉嘉輝》窩輪到期前要先沽出？

　　《窩輪匯智》上星期提到「五窮月」不窮，踏入６月截至周五（１０日），恒指暫錄約
１﹒８％升幅，本周一度升破２２０００點大關，升浪主題落於一眾新經濟股身上，市場關注旗
下螞蟻上市的進展，阿里（０９９８８）抽升升破１００天線，是去年２月以來首次。
　　筆者正好於本周五的「一周輪證焦點」節目中，收到投資者的疑問，說手持一隻阿里「末日
」認購證，價格已較買入升了三倍，不過剩餘的交易日只有幾天，是否應該趁到期前將它賣掉？
　　投資者若有以上的疑問，或許對窩輪到期結算及價值有些不太清楚的地方，擔心到期時窩輪
一文不值，所以有到期前先行沽出的想法。
　　讓我們仔細看看這隻產品作例子，認購證編號為２７２９３，相關資產為本周升超過兩成的
阿里，到期日２０２２年６月２４日，行使價１１０﹒９８元。由此可見，這隻產品距離到期只
有十多天，餘下可作交易的日子為六天。那投資者就要決定，是否應該在這幾天的時間內沽售，
還是可坐倉至自動結算。
　　先讓我們看看怎樣計算結算時的價值。由於窩輪到期時的時間值已跌至零，故它價值完全來
自內在值。以上述認購證作例子，結算時阿里巴巴的結算價要高於行使價１１０﹒９８元，才有
內在值，否則完全沒有價內值，即是輪價為０。
　　認購證的結算價方面，是以到期前五個交易日的阿里正股收市平均價作計算，因此正股這五
天的收市平均表現便是唯一決定結算價值多少的因素。結算價就是將上述平均價減去行使價，然
後除以轉換比率，此價值愈大，結算價值便愈高。相反，最壞情況下，若平均股價等於或低於行
使價，價值便為零，即是最大損失只為投放的本金。
　　明白上述結算機制後，投資者宜先對上述結算時的平均股價走向作判斷，再決定結升算前先
離場，還是持有靜待最後結算的結果。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港
上市產品銷售主管　劉嘉輝》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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