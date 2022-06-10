《窩輪匯智－劉嘉輝》窩輪到期前要先沽出？

《窩輪匯智》上星期提到「五窮月」不窮，踏入６月截至周五（１０日），恒指暫錄約

１﹒８％升幅，本周一度升破２２０００點大關，升浪主題落於一眾新經濟股身上，市場關注旗

下螞蟻上市的進展，阿里（０９９８８）抽升升破１００天線，是去年２月以來首次。

筆者正好於本周五的「一周輪證焦點」節目中，收到投資者的疑問，說手持一隻阿里「末日

」認購證，價格已較買入升了三倍，不過剩餘的交易日只有幾天，是否應該趁到期前將它賣掉？

投資者若有以上的疑問，或許對窩輪到期結算及價值有些不太清楚的地方，擔心到期時窩輪

一文不值，所以有到期前先行沽出的想法。

讓我們仔細看看這隻產品作例子，認購證編號為２７２９３，相關資產為本周升超過兩成的

阿里，到期日２０２２年６月２４日，行使價１１０﹒９８元。由此可見，這隻產品距離到期只

有十多天，餘下可作交易的日子為六天。那投資者就要決定，是否應該在這幾天的時間內沽售，

還是可坐倉至自動結算。

先讓我們看看怎樣計算結算時的價值。由於窩輪到期時的時間值已跌至零，故它價值完全來

自內在值。以上述認購證作例子，結算時阿里巴巴的結算價要高於行使價１１０﹒９８元，才有

內在值，否則完全沒有價內值，即是輪價為０。

認購證的結算價方面，是以到期前五個交易日的阿里正股收市平均價作計算，因此正股這五

天的收市平均表現便是唯一決定結算價值多少的因素。結算價就是將上述平均價減去行使價，然

後除以轉換比率，此價值愈大，結算價值便愈高。相反，最壞情況下，若平均股價等於或低於行

使價，價值便為零，即是最大損失只為投放的本金。

明白上述結算機制後，投資者宜先對上述結算時的平均股價走向作判斷，再決定結升算前先

離場，還是持有靜待最後結算的結果。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港

上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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