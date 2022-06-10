  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》１１瞞徒

　　《缸邊隨筆》昨日（９日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：１２；下跌板塊：２１。

　　至４：３０收，上升板塊：１０；下跌板塊：２３。

　　前市恒指收：２２０１４﹒５９。

　　昨市恒指收：２１８６９；跌１４５﹒５４。

　　前市期指收：２１８４９。

　　昨市期指收：２１７９１，跌５８。

　　前市低水：１６６；昨市低水：７８。

　　前市大市成交：１８４０﹒２８億元。

　　昨市大市成交：１６３７﹒０３億元，減２０３﹒２５億元。

　　前市期指成交：１１２２７４張。
　
　　昨市期指成交：１０８９７９張，減３２９５張。

　　老番電影有齣叫《Ｏｃｅａｎ＇ｓ　１１》，譯做《１１瞞徒》，因為此１１人均為騙子。
昨日刊出了前日（８日）港股的熱度圖，前日的千八億成交，有過半是在買賣１１隻股，是為騰
訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、友邦（０１２９９）、中海油（００８８３）、
匯豐（００００５）、京東（０９６１８）、網易（０９９９９）、ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
（０２８４０）、建行（００９３９）、美團（０３６９０）、中移動（００９４１）。筆者昨
日結論「一個買賣側埋一邊，成也此１１，今日如回，也因此１１，有沒有預備隊接上，怕無。


　　結果，昨仍以上述那１１隻股佔成交逾半，但升幅已轉小，跌者則增多。如今日（１０日）
此１１隻股仍跌，則前日之升，或是１１瞞徒的傑作，好友要小心。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話10/06/2022
【虛幣世界】市場靜候美國CPI指數，加密貨幣普遍平穩
人氣文章香港要聞09/06/2022
《強積金》立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案　料3年後落實
人氣文章財經熱話09/06/2022
比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？
人氣文章財經熱話09/06/2022
《講股論勢－鄭廣復》恒指今浪仍以24706點為上升目標
人氣文章中國故事09/06/2022
《神州經脈》貿易超預期回暖　京滬封控再現　萬億成交中斷
人氣文章財經熱話09/06/2022
【染藍魔咒？】東方海外染藍前夕急　潘鐵珊籲有貨盡快減持！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金