《缸邊隨筆－石鏡泉》１１瞞徒

《缸邊隨筆》昨日（９日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：１２；下跌板塊：２１。



至４：３０收，上升板塊：１０；下跌板塊：２３。



前市恒指收：２２０１４﹒５９。



昨市恒指收：２１８６９；跌１４５﹒５４。



前市期指收：２１８４９。



昨市期指收：２１７９１，跌５８。



前市低水：１６６；昨市低水：７８。



前市大市成交：１８４０﹒２８億元。



昨市大市成交：１６３７﹒０３億元，減２０３﹒２５億元。



前市期指成交：１１２２７４張。



昨市期指成交：１０８９７９張，減３２９５張。



老番電影有齣叫《Ｏｃｅａｎ＇ｓ １１》，譯做《１１瞞徒》，因為此１１人均為騙子。

昨日刊出了前日（８日）港股的熱度圖，前日的千八億成交，有過半是在買賣１１隻股，是為騰

訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、友邦（０１２９９）、中海油（００８８３）、

匯豐（００００５）、京東（０９６１８）、網易（０９９９９）、ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）、建行（００９３９）、美團（０３６９０）、中移動（００９４１）。筆者昨

日結論「一個買賣側埋一邊，成也此１１，今日如回，也因此１１，有沒有預備隊接上，怕無。

」



結果，昨仍以上述那１１隻股佔成交逾半，但升幅已轉小，跌者則增多。如今日（１０日）

此１１隻股仍跌，則前日之升，或是１１瞞徒的傑作，好友要小心。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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