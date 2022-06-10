《國企紅籌》金茂（８１７）擬溢價３０％私有化宏泰（６１６６）

《經濟通通訊社１０日專訊》中國金茂（００８１７）公布擬私有化中國宏泰發展

（０６１６６）並撤銷其於聯交所的上市地位，計劃向中國宏泰非控股股東提出以每股２﹒４元

註銷股份，較停牌前作價每股１﹒８４元溢價３０﹒４３％，較去年底股東應佔每股綜合資產淨

值約４﹒３８元折讓約４５﹒２３％。

中國金茂建議允許中國宏泰控股股東趙穎全資持有的利東公司，在計劃生效後保留約

１﹒６３億股存續股份，佔已發行股份總數約９﹒９％。中國金茂認為，憑藉利東公司在管理中

國宏泰的業務及營運方面的經驗及長期參與，以確保中國金茂及中國宏泰之間的協同效應及合作

的利益繼續得以實現。作為存續安排的一部分，中國宏泰控股股東持有約５﹒６４億股（佔已發

行股份總數約３４﹒１８％）將予以註銷，註銷價每股２﹒１３元，低於非控股股東註銷價。

中國金茂計劃註銷中國宏泰股權約６０﹒２０％，連對中國宏泰同購股權及可換股票據持有

者要約，收購應付現金代價最高約２５﹒６５億元，擬以內部現金資源撥付。

中國宏泰股份自６月６日起暫停買賣，現已申請今早起恢復買賣。（ｍｈ）





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