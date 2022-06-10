《盤後部署》美通脹數據成後市關鍵，恒指料進一步回試２１３００

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數受挫，道指更跌逾６００點。恒指今天早段

跟隨外圍股市下跌，低開３４６點報２１５２２，惟早段跌幅逐步收窄，一度回升６６點至全日

最高位２１９２８，惟半日市跌４０點報２１８２８。午市開盤後，部分科技股轉升，汽車股亦

有顯著反彈，港股曾再度回升，其後維持窄幅上落。恒指收報２１８０６，跌６２點或跌

０﹒２９％，主板成交１８０３﹒４７億元。國企指數報７６０９，微升３點。恒生科技指數報

４８２６，升７６點或升１﹒６２％。

內地股市回升。上證綜合指數報３２８４，升４５點或升１﹒４２％，成交５０４１﹒５４

億元人民幣；深證成份指數報１２０３５，升２２４點或升１﹒９０％，成交２７９５﹒５１億

元人民幣。



＊比亞迪逆市揚逾５％＊



科技股早段走勢一般，中證監否認重新評估螞蟻集團重新上市的消息，阿里巴巴

（０９９８８）低開３﹒３２％，惟盤中一度回升近２％，收市升１﹒３５％，報１１２﹒８元

；美團（０３６９０）低開３﹒２２％，午市曾回升３％，但最終都要跌０﹒３％，報

２０１﹒２元；首季經調整淨虧損按年擴大至１６﹒５３億人民幣的嗶哩嗶哩（０９６２６）全

日捱沽，低開１４﹒３２％後維持頹勢，收市跌５﹒７５％，報２１９﹒８元。

部分汽車股反彈。比亞迪（０１２１１）總市值首度突破１萬億人民幣，成為全球市值第三

大車企，股價中段曾回升近６％，高見３１９﹒４元，收市升５﹒２７％，報３１５﹒８元，為

表現最佳藍籌股；吉利（００１７５）升５﹒４９％，為表現最佳藍籌；長汽（０２３３３）更

揚９﹒１４％。造車新勢力「蔚小理」當中，理想（０２０１５）升幅較顯著，盤中高見

１２３﹒７元，收市升４﹒６９％，報１２２﹒７元；小鵬（０９８６８）升２﹒４７％；首季

經調整虧損擴大至１３﹒１億人民幣的蔚來（０９８６６）低開６﹒０７％，收市跌３﹒１３％

，報１５４﹒７元。

內房股捱沽，受多隻內房債下跌的消息拖累。國企內房當中，龍湖（００９６０）跌幅較多

，以全日最低位收市，跌８﹒６３％，報３３﹒３５元，為表現最差藍籌股；中海外

（００６８８）跌２﹒８６％；潤地（０１１０９）跌３﹒０５％。民企內房方面，碧桂園

（０２００７）跌２﹒１１％；雅居樂（０３３８３）跌１﹒３％。



＊上日２１３００以下牛證街貨略增＊



大市方面，全日總成交額較上日多１６６億元，資金就錄得１０５億元淨流入，惟主要科技

股資金流入額不多。在重磅科技股ＡＴＭＸＪ中，只有阿里巴巴的８﹒８８億元資金淨流入額較

多，美團及京東資金淨流入額僅約３億元，較難以推升大市。

在日線圖上，恒指上日出現「烏雲蓋頂」利淡轉向形態，今天最後收陽燭。即使恒指未有大

跌，但美國即將公布５月份消費者物價指數（ＣＰＩ），白宮預期通脹升溫，而俄烏戰爭會令核

心ＣＰＩ受影響，結合大宗商品價格持續上升，油價更升破１２０美元關，通脹數據或左右接下

來聯儲局的加息取態，投資者不能掉以輕心。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，上日恒指熊證重貨區為２２５００至２２５９９，是４月

６日高位２２５２３的區間位置，對上的牛證街貨數目不多。至於牛證重貨區為２１３００至

２１３９９，向下的牛證街貨數目

略為增加。值得留意的是，恒指上日在２１６００至２１６９９增加４６８張牛證街貨，而今日

最低見２１４８７，已殺了部分牛證街貨，再向下殺牛的風險仍在，估計下周恒指會回調至

２１３００點水平。（ｅｒ）

