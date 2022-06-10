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10/06/2022 08:52

【虛幣世界】市場靜候美國ＣＰＩ指數，加密貨幣普遍平穩

　　《經濟通通訊社１０日專訊》市場關注美國ＣＰＩ數據公布，惟美股急挫，道指大跌逾
６３０點，但加密貨幣走勢平穩，比特幣仍企於３００００美元附近，以太幣則未能突破
１８００美元。其他主要山寨幣與ＬＴＣ一度下跌超過　３％，ＡＤＡ和ＣＲＯ下跌約一個百分
點；ＬＩＮＫ延續近期上漲勢頭，一度上漲超過６％，而ＳＯＬ則上漲超過３％。
　　Ｏａｎｄａ美洲高級分析師Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，比特幣繼續徘徊在３００００美
元附近，因為加密貨幣交易員正在等待關鍵的通脹報告，這可能會引發市場對美聯儲在９月可能
採取的行動的預期。市場相信美國ＣＰＩ將顯示通脹率仍遠高於８％，為４０年來的最高水平；
美國中央銀行可能會在下次會議上再加息０﹒５個百分點，以配合上個月的最近一次加息。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９８４１﹒４７元（美元．下同），跌０﹒８９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７７９﹒９４元，跌０﹒５０％；艾達幣報
０﹒６２５３元，跌１﹒１１％；瑞波幣報０﹒３９７７元，跌０﹒６３％。（ｕｌ）
　
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