【虛幣世界】市場靜候美國ＣＰＩ指數，加密貨幣普遍平穩

《經濟通通訊社１０日專訊》市場關注美國ＣＰＩ數據公布，惟美股急挫，道指大跌逾

６３０點，但加密貨幣走勢平穩，比特幣仍企於３００００美元附近，以太幣則未能突破

１８００美元。其他主要山寨幣與ＬＴＣ一度下跌超過 ３％，ＡＤＡ和ＣＲＯ下跌約一個百分

點；ＬＩＮＫ延續近期上漲勢頭，一度上漲超過６％，而ＳＯＬ則上漲超過３％。

Ｏａｎｄａ美洲高級分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，比特幣繼續徘徊在３００００美

元附近，因為加密貨幣交易員正在等待關鍵的通脹報告，這可能會引發市場對美聯儲在９月可能

採取的行動的預期。市場相信美國ＣＰＩ將顯示通脹率仍遠高於８％，為４０年來的最高水平；

美國中央銀行可能會在下次會議上再加息０﹒５個百分點，以配合上個月的最近一次加息。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９８４１﹒４７元（美元．下同），跌０﹒８９％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７７９﹒９４元，跌０﹒５０％；艾達幣報

０﹒６２５３元，跌１﹒１１％；瑞波幣報０﹒３９７７元，跌０﹒６３％。（ｕｌ）



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