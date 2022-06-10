《談國論企－黎偉成》穩外貿穩外資強化對外開放政策

《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２２年６月８日主持的國務院常務會議，重申要

進一步擴大對外開放，皆因對外開放是中國的基本國策，而穩外貿穩外資事關經濟全局、就業大

局，要進一步擴大對外開放，並指示「在落實已出台穩外貿穩外資政策同時，進一步加大支持」

。相信中國政府短期會陸續出台更多新的和強化原有的對外開放政策及相關舉措，更好地利用外

資力量，強化外貿發展和提升素質，力促國民經濟穩中有進成長。



＊強力支持外企疫後復工達產及時協調解決問題＊



要指出，中國經歷最近四十逾年的改革開放，以「引進來」和「走出去」的基調，先重點的

改革，逐步有序完善和建立好本國的工農業、法制等各方面的基本建設，提升素質與水平，同時

有針對性的引進外資，使以製造業為主的工業生產質與量皆有明顯提升，是為中國成為全球第一

大的貿易大國，和提升為第二大的經濟體系。此為李克強在《政府工作報告》和國務院常務會議

，相當重視對外開放的政策，強調這是中國的基本國策，和十分明確地指出「穩外貿穩外資事關

經濟全局、就業大局」，並提出多個穩外貿穩外資的對外開放新舉措，重點有：

最惹人注目的，當然是（一）在未有制定出新的政策性措施時，國務院特別提出（Ｉ）要「

及時協調解決外貿外資企業復工達產、項目建設等方面困難」，此點肯定是對準疫情而為之。上

海、北京等地於２０２２年３月起所爆發的疫情，衝擊比預期為嚴重，特別是上海，封城幾達兩

個月，使內資企業、外資企業暫停工停產，到５月中開始復工和要求達產，內企問題相對不太大

，但外企要復工以達產以及項目建設等方面，就面對頗不少困擾，困難程度顯然較內企要重大得

多，是為國務院明確指示要「及時協調解決」相關問題之因。

同樣重要的，更有（ＩＩ）「在落實已出台穩外貿穩外資政策同時，進一步加大支持」，是

為能夠即時做到的，就加大力度去做。

相信省市等地方政府盡快制定出以穩外貿穩外資的對外開放政策時，應該盡心盡力地的了解

聆聽外資企業的意見，以便制定對不同行業、個別企業有針對性的政策，支持外資，支持外貿，

是為地方創新穩外貿穩外資的要求精神之所在。

穩外資的目的，當然促進外資保穩提質。國務院常務會議提出（二）多項與挺外貿的相關措

施，尤其是（１）「對外出口退稅信用好的企業階段性實行３個工作日內退稅到位」，此為加強

外貿企業的資金流動性；（２）擴優質產品進口，乃提升以生產、消費為主的內需素質；（３）

加快提升港口裝卸轉運和通關效率，支持物流暢順，支持各個經濟環節更為穩定和有效率的運作

的十分重要手段；更重要的，是（４）保持國際產業鏈供應鏈穩定，環球供應鏈在美國霸道的「

制裁」行徑和所推手的烏克蘭事件，受到嚴重的破壞，故中國得強化國際產業鏈供應鏈的穩定性

，乃有針對性的舉措。



＊打造市場化法治化國際化營商環境吸引外商投資＊



還有的，是：研究階段生減免港口有關收費。用好《區域全面經濟夥伴關系協定》等自貿協

定。研究好自貿試驗區等作用。支持海外倉企業建設智慧物流平台。

至於（三）積極吸引外商投資，做法是：打造市場化法治化國際化營商環境，穩定企業預期

。出台力度更大的加工貿易梯度轉穩支持政策。擴大中西部外商投資製造業鼓勵類目錄。發揮服

務外資企業專班作用，健全與外資企業常態化交流機制，及時了解他們的困難，對合理需求予以

支持。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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