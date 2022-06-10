恒指低開３４６點，科技股跌，嗶哩嗶哩瀉１４％，阿里巴巴跌３％

《經濟通通訊社１０日專訊》港股今天開市下跌，恒生指數開報２１５２２，跌３４６點或

跌１﹒５８％，主板成交２６﹒４３億元。國企指數報７４７０，跌１３５點或跌１﹒７８％。

恒生科技指數報４６２８，跌１２１點或跌２﹒５６％。

科技股拖低大市表現。阿里（０９９８８）現價跌３﹒３２％，報１０７﹒６元，該股成交

約３７９萬股，涉資４﹒１４億元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１４﹒３２％，報１９９﹒８元

；騰訊（００７００）跌２﹒６３％，報３８４﹒４元；美團（０３６９０）跌３﹒２２％，報

１９５﹒３元。



＊中證監：未有就螞蟻集團重啟上市進行評估＊



外電引述知情人士透露，中國證監會已設立了一個工作小組，評估重啟螞蟻集團Ａ股上市的

可行性方案。

中證監新聞發言人回應稱，沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業

在境內外上市。



＊嗶哩嗶哩首季淨虧損擴大至１６﹒５３億人幣＊



嗶哩嗶哩公布，集團截至今年３月３１日止第一季度淨虧損２２﹒８２億元（人民幣．下同

），去年同期為淨虧損９﹒０４億元；每股美國存託股基本淨虧損５﹒３４元。以非公認會計準

則計算，經調整淨虧損１６﹒５３億元，去年同期為淨虧損８﹒９億元。

期內，集團淨營業額總額５０﹒５４億元，按年增加３０％；月均活躍用戶２﹒９４億，而

移動端月活用戶達２﹒７６億，按年分別增加３１％及３３％；日均活躍用戶達７９４０萬，按

年增加３２％；平均每月付費用戶達２７２０萬，按年增加３３％。

公司預計，第二季度淨營業額將達到４８﹒５億－４９﹒５億元。

另外，公司指，已就建議轉換為主要上市向香港聯交所提出申請，並於２０２２年４月２９

日就建議轉換申請收到香港聯交所的確認。建議轉換的預計生效日期為２０２２年１０月３日。

於生效日期後，公司將於香港聯交所及納斯達克全球精選市場雙重主要上市。

即月期指新報２１３９８，跌３９３點，低水１２５點。即月國指期貨報７４０６，跌

１６２點，低水６５點。即月科指期貨新報４６１８，跌１３５點，低水１０點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １０７﹒６元 跌３﹒３２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９９﹒８元 跌１４﹒３２％

騰訊（００７００） ３８４﹒４元 跌２﹒６３％

美團（０３６９０） １９５﹒３元 跌３﹒２２％

小米（０１８１０） １１﹒９２元 跌２﹒１３％

京東集團（０９６１８） ２３９﹒２元 跌３﹒９４％

快手（０１０２４） ８５﹒３５元 跌２﹒２９％

微盟（０２０１３） ５﹒０２元 跌２﹒５２％

知乎（０２３９０） ３０﹒４元 無升跌

汽車之家（０２５１８） ７３元 無升跌

萬國數據（０９６９８） ３０﹒２５元 跌６﹒３５％

百度（０９８８８） １４０﹒７元 跌６﹒０７％

微博（０９８９８） １９１﹒４元 無升跌

寶尊電商（０９９９１） ２８元 跌４﹒６％

網易（０９９９９） １６５元 跌１﹒４３％

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（ｅｒ）

