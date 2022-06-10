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10/06/2022 13:34

《異動股》午後部分汽車股擴大升幅，比亞迪漲５％，蔚來跌幅收窄

　　《經濟通通訊社１０日專訊》午後部分汽車股升幅擴大。比亞迪（０１２１１）現價升
５﹒４％，報３１６﹒２元，該股成交約６４８萬股，涉資２０﹒０３億元，盤中高見
３１７﹒６元，最低見２９４元；蔚來（０９８６６）跌幅收窄，現時跌１﹒１９％，報
１５７﹒８元；吉利（００１７５）升４﹒６７％，報１５﹒２４元；廣汽（０２２３８）升
３﹒０４％，報７﹒８元。
　　　據乘聯會數據，５月乘用車市場零售１３５﹒４萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長
２９﹒７％。５月新能源乘用車零售銷量３６﹒０萬輛，同比增長９１﹒２％，環比增長
２６﹒９％。乘聯會指，目前國內疫情回穩，復工復產循序漸進，６月預計產銷同比實現１０％
以上增長。
　
＊蔚來首季經調整虧損擴大＊
　
　　蔚來公布，截至２０２２年３月３１日止首季歸屬於集團普通股股東淨虧損收窄至
１８﹒２５億元，而去年同期錄淨虧損４８﹒７５億元，每股基本虧損１﹒１２元。
　　期內，經調整淨虧損擴大至１３﹒１億元，去年同期錄經調整淨虧損３﹒５５億元；收入總
額９９﹒１１億元，按年升２４﹒１６％；毛利１４﹒４７億元，按年跌６﹒９４％。
　　今年第一季度的車輛交付量達２５７６８輛，包括４３４１輛ＥＳ８、１３６２０輛ＥＳ６
、７６４４輛ＥＣ６及１６３輛ＥＴ７，按年增長２８﹒５％、按季增長２﹒９％。
　　今年第二季，該公司預期車輛交付量為２﹒３萬輛至２﹒５萬輛，按年增長約５％至
１４﹒２％；收入總額料為９３﹒４億至１００﹒８８億元，上升約１０﹒６％至１９﹒４％。
　　現時，恒生指數報２１８２２，跌４６點或跌０﹒２１％，主板成交８８３﹒０１億元。國
企指數報７６２０，升１４點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４７９４，升４４點或升
０﹒９４％。
　　即月期指新報２１７１１，跌８０點，低水１１１點。即月國指期貨報７５６３，跌５點，
低水５７點。即月科指期貨新報４８００，升４７點，高水６點。
　　上證綜合指數報３２６２，升２３點或升０﹒７４％，成交３２４８﹒７０億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９４７，升１３６點或升１﹒１６％，成交１７３４﹒４９億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　３１６﹒２元　　升５﹒４％
　　蔚來（０９８６６）　　　１５７﹒８元　跌１﹒１９％
　　吉利（００１７５）　　　１５﹒２４元　升４﹒６７％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒８元　升３﹒０４％
　　長汽（０２３３３）　　　１５﹒２６元　升７﹒３１％
　　理想汽車（０２０１５）　１２２﹒２元　升４﹒２７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　１１０元　升４﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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