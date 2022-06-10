《異動股》午後部分汽車股擴大升幅，比亞迪漲５％，蔚來跌幅收窄

《經濟通通訊社１０日專訊》午後部分汽車股升幅擴大。比亞迪（０１２１１）現價升

５﹒４％，報３１６﹒２元，該股成交約６４８萬股，涉資２０﹒０３億元，盤中高見

３１７﹒６元，最低見２９４元；蔚來（０９８６６）跌幅收窄，現時跌１﹒１９％，報

１５７﹒８元；吉利（００１７５）升４﹒６７％，報１５﹒２４元；廣汽（０２２３８）升

３﹒０４％，報７﹒８元。

據乘聯會數據，５月乘用車市場零售１３５﹒４萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長

２９﹒７％。５月新能源乘用車零售銷量３６﹒０萬輛，同比增長９１﹒２％，環比增長

２６﹒９％。乘聯會指，目前國內疫情回穩，復工復產循序漸進，６月預計產銷同比實現１０％

以上增長。



＊蔚來首季經調整虧損擴大＊



蔚來公布，截至２０２２年３月３１日止首季歸屬於集團普通股股東淨虧損收窄至

１８﹒２５億元，而去年同期錄淨虧損４８﹒７５億元，每股基本虧損１﹒１２元。

期內，經調整淨虧損擴大至１３﹒１億元，去年同期錄經調整淨虧損３﹒５５億元；收入總

額９９﹒１１億元，按年升２４﹒１６％；毛利１４﹒４７億元，按年跌６﹒９４％。

今年第一季度的車輛交付量達２５７６８輛，包括４３４１輛ＥＳ８、１３６２０輛ＥＳ６

、７６４４輛ＥＣ６及１６３輛ＥＴ７，按年增長２８﹒５％、按季增長２﹒９％。

今年第二季，該公司預期車輛交付量為２﹒３萬輛至２﹒５萬輛，按年增長約５％至

１４﹒２％；收入總額料為９３﹒４億至１００﹒８８億元，上升約１０﹒６％至１９﹒４％。

現時，恒生指數報２１８２２，跌４６點或跌０﹒２１％，主板成交８８３﹒０１億元。國

企指數報７６２０，升１４點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４７９４，升４４點或升

０﹒９４％。

即月期指新報２１７１１，跌８０點，低水１１１點。即月國指期貨報７５６３，跌５點，

低水５７點。即月科指期貨新報４８００，升４７點，高水６點。

上證綜合指數報３２６２，升２３點或升０﹒７４％，成交３２４８﹒７０億元人民幣。

深證成份指數報１１９４７，升１３６點或升１﹒１６％，成交１７３４﹒４９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ３１６﹒２元 升５﹒４％

蔚來（０９８６６） １５７﹒８元 跌１﹒１９％

吉利（００１７５） １５﹒２４元 升４﹒６７％

廣汽（０２２３８） ７﹒８元 升３﹒０４％

長汽（０２３３３） １５﹒２６元 升７﹒３１％

理想汽車（０２０１５） １２２﹒２元 升４﹒２７％

小鵬汽車（０９８６８） １１０元 升４﹒３６％

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（ｅｒ）

