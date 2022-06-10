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10/06/2022 13:41

《中概異動》美團升３％，獲大戶積極買入，阿里巴巴、網易轉升

　　《經濟通通訊社１０日專訊》部分科技股由跌轉升，當中美團（０３６９０）現價升
３﹒２７％，報２０８﹒４元，該股成交約２３００萬股，涉資４６﹒６６億元，盤中高見
２０８﹒４元，最低見１９５元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率５６：４４，大戶主動買沽比率
６２：３８，資金淨主動流入５﹒９５８億元。現時最大淨被動買入券商為ＶＩＲＹＵ　ＩＴＧ
　ＨＫ，金額１﹒５４億元，加權平均成交價２０２﹒７５１元。現時最大淨被動賣出券商為中
國創盈市場服務，金額２﹒７１億元，加權平均成交價２０３﹒３６９元。
　　其他科技股方面，阿里（０９９８８）升１﹒９８％，報１１３﹒５元；網易
（０９９９９）升３﹒０５％，報１７２﹒５元；騰訊（００７００）無升跌，報３９４﹒８元

　　現時，恒生指數報２１８８８，升１９點或升０﹒０９％，主板成交９０９﹒２２億元。國
企指數報７６４９，升４３點或升０﹒５７％。恒生科技指數報４８２１，升７１點或升
１﹒５１％。
　　即月期指新報２１７８３，跌８點，低水１０５點。即月國指期貨報７５９３，升２５點，
低水５７點。即月科指期貨新報４８２５，升７２點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２６６，升２７點或升０﹒８６％，成交３３７０﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９７２，升１６１點或升１﹒３７％，成交１８１４﹒１０億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　２０８﹒４元　升３﹒２７％
　　阿里（０９９８８）　　　１１３﹒５元　升１﹒９８％
　　網易（０９９９９）　　　１７２﹒５元　升３﹒０５％
　　騰訊（００７００）　　　３９４﹒８元　　　　無升跌
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒１６元　跌０﹒１６％
　　京東集團（０９６１８）　　　２５１元　　升０﹒８％
　　快手（０１０２４）　　　　８８﹒２元　升０﹒９７％
　　微盟（０２０１３）　　　　５﹒４５元　升５﹒８３％
　　知乎（０２３９０）　　　２８﹒６５元　跌５﹒７６％
　　汽車之家（０２５１８）　　７２﹒６元　跌０﹒５５％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２１６﹒４元　　跌７﹒２％
　　萬國數據（０９６９８）　　３２﹒２元　跌０﹒３１％
　　百度（０９８８８）　　　１４７﹒２元　跌１﹒７４％
　　微博（０９８９８）　　　１８９﹒９元　跌０﹒７８％
　　寶尊電商（０９９９１）　　２７﹒５元　　跌６﹒３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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