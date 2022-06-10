【上海特寫】上海復常，核酸掃碼成日常

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》在封控滿兩個月之際，上海市政府終於宣

布於６月１日起逐步解除封控，所有防範區的居民可以自由出入小區，企業分階段復工，超市、

便利店等民生保障的店鋪首先營業，其他店鋪會在６月份陸續開業。

「這消息是真的嗎？」前一秒還在爭搶出門證的街坊突然收到「解封」的消息，第一反應是

不敢相信，在社區微信群裏熱烈地討論著，「之前說封就封，街道居委還會層層加碼；現在每日

還有新增的疫情，社會面還沒有清零，說解封就能解封嗎？街道居委同意了嗎？」

我居住的社區從３月１０日開始實行封閉管理，原本說是封１４天，但到封控期屆滿後又宣

布要再封７天。隨後就遇上４月１日的全市「動態封城」，自此解封之日變得遙遙無期。也許大

家都已習慣了封控下的搶菜、團購和核酸，這次突然說要在６月１日「解封」，反而讓很多人無

所適從。

但事實證明，這次解除封控是真的。６月１日零點一到，上海浦東與浦西之間的路障就被拆

除；許多人湧出社區，跑上街頭燃放煙花；還有人駕車前往外灘鳴笛慶祝。第二天，盒馬、叮咚

、美團等生鮮平台的物資充沛起來，外賣商家也開門營業了，跑腿小哥紛紛回到了工作崗位，物

流快遞也開始暢通。

我打開餓了麼看到附近的餐廳都上架了外賣套餐、叮咚平台上有種類足夠多的食物及運力，

一瞬間如釋重負，再也不用擔心買不到食物了！再也不用一直關注著每天成百上千條信息的團購

群，再也不用每天被居委會催促著下樓做核酸，再也不用拿著家裏多餘物資去找鄰居交換蔥姜蒜

了！



＊即便出門變繁瑣但至少可出門＊



如果你要問解除封控以後，一切都恢復如常了嗎？其實並沒有。上海依然在嚴格地實行清零

政策，若出現陽性感染者，相關人士所居住的社區和逗留過的場所就會再度封閉，因此我們都時

刻小心翼翼地做好防護，誰也不願意再被封一次。

另外，由於上海社會面至今仍有零星的散發病例，為更精準地追蹤病例，市政府要求所有市

民出入公共場所、乘坐公共交通工具時，必須持有健康碼綠碼、７２小時之內的核酸陰性證明，

並掃描各個公共場所專有的「場所碼」，留下相關人員進入該地的位置、名稱以及時間等信息。

為配合上述防疫要求，上海在街邊搭建起了至少１﹒５萬個常態化核酸採樣點，在６月３０

日前免費為市民進行核酸檢測，方便市民延長核酸「保質期」。同時，上海還為部分商店和公交

車配備了「數字哨兵」，這是一種具有快速測溫、核驗健康碼、身份證、核酸檢測信息及場所碼

功能於一體的機器。用戶只需出示自己的健康碼，「數字哨兵」就可以同步查驗核酸並記錄場所

信息。

這些舉措讓我們每一次出門都變得更加繁瑣。以上一趟超市為例，首先我必須提前一至兩日

去街邊的核酸亭排隊做好核酸。出門當天，在公交車站上車後，我要拿出手機掃描場所碼並展示

給司機看，再拿出交通卡拍車費。許多長者因為不懂得如何掃描場所碼而無法乘坐公交車。來到

超市，我再次拿出手機，打開健康碼對準門口的數字哨兵，掃描顯示核驗通過後才可以進入超市

購物。回程時，上公交車要掃碼，進入社區前還要再掃一遍社區的「場所碼」。

雖然很多人都在抱怨這些額外的防疫流程讓出門費盡周折，但大家仍然樂此不疲地排隊做核

酸、排隊掃碼，因為這樣至少可以出門了！在可預見的未來，核酸、掃碼在上海或許會成為和「

柴米油鹽醬醋茶」並列的生活要素。９日，上海又報告了６例社會面新增病例，多區在周末即將

展開核酸大篩查，希望這次之後上海不會再回到疫情的原點。

