《午市前瞻》專家指中證監聲明證螞蟻上市無望，金服平台需時摸索

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報２１８２８，跌４０點或０﹒１８％，主板

成交７６８﹒３２億元。恒生中國企業指數報７６１８，升１２點或０﹒１６％。恒生科技指數

報４７９２，升４２點或０﹒８９％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒２元，升１﹒９元或１﹒７１％，成交

５４﹒７４億元；騰訊控股收報３９５元，升０﹒２元或０﹒０５％，成交４４﹒７１億元；美

團收報２０４﹒６元，升２﹒８元或１﹒３９％，成交３８﹒２６億元。國指三大成交股份依次

為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美

團。



＊張智威：大市上望最多２２４１１＊



恒指今早受上海重啟封控及傳螞蟻重新上市觸礁消息影響，低開３４６點，觸及１０天線，

但開市後跌幅一路收窄。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，維持對恒指上落市

格局預期，認為只會有波幅無升幅。他指，近期內地好淡消息混亂，一時上海重新封控，一時又

大推刺激經濟措施，造成恒指忽上忽落局面。他認為恒指的短期上望空間不多，極其量上試保力

加通道頂約２２４１１水平。



＊中證監有意提醒市場監管猶存＊



阿里（０９９８８）旗下螞蟻集團早前宣布由港交所（００３８８）主席史美倫擔任獨立董

事，市場即時憧憬螞蟻重啟上市有望，外電亦引述知情人士報道中證監已設立工作小組，評估螞

蟻集團Ａ股上市的可能性。可惜中證監昨晚大潑市場冷水，明言「沒有進行這方面的評估和研究

工作」，但亦補充指，支持符合條件的平台企業在境內外上市。中證監對螞蟻態度若即若離，張

智威指，近期市場對科網鬆綁的憧憬日益擴大，中證監此時放話，正正就要提醒市場監管並未從

此停止，而只是稍為放寬。

張智威分析，以中證監今次言論而言，螞蟻年內上市機會變得微乎其微，雖然當局有補充，

指未禁止平台企業的上市機會，但他認為當局表明論調後就不會一時三刻改變，故最少今年內螞

蟻都上市無望。張智威指，螞蟻金服等金融平台涉及多種嶄新的金融工具，如小微借貸等，均有

可能衝擊現有銀行體系，中央必定在兩者之間取得平衡後，才容許這類金融服務平台上線，預期

至少仍要一至兩年時間，故螞蟻處境處日暮途遠。



＊蘋果出貨低迷，舜宇紅底難保＊



舜宇（０２３８２）公布５月手機鏡頭出貨量按年按月皆跌，其中按月更大跌近三成，張智

威指一直不建議投資者染指「手機孖寶」，因為蘋果自身出貨量亦屢屢下跌，手機設備股亦理所

當然受影響，他預期舜宇大有機會再度紅底不保。

張智威再指出，即使舜宇出產ＶＲ眼鏡等涉及熱炒的元宇宙主題，但手機鏡頭仍是集團的收

入主力，預期ＶＲ眼鏡要為舜宇帶來較大佔比的收入仍要一至兩年時間，故認為相關業務帶來的

股價動力有限。（ｈｃ）

