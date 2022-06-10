《美元走勢－羅明立》關注歐元１﹒０５８０╱１﹒０６００支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３３﹒８３ １３４﹒３９ １３３﹒６４

歐元╱美元 １﹒０６３０ １﹒０６４２ １﹒０６１１

英鎊╱美元 １﹒２４７８ １﹒２５１７ １﹒２４７７

美元╱瑞郎 ０﹒９７７６ ０﹒９８０７ ０﹒９７７４

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９４ ７﹒８４８０

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《美元走勢》美匯指數昨日（９日）大幅造好，高見１０３﹒３６，是５月１９日以來最高

。歐洲央行議息後維持利率不變，一如預期自２０２２年７月起終止資產購買計劃，同時在該月

會議上加息０﹒２５％，９月加息規模將取決於通脹前景。行長拉加德稱，如果到時央行評估

２０２４年的通脹前景是２﹒１％或以上的話，加息幅度將更大。總體上，歐洲央行態度偏謹慎

，亦是預料之內，歐元衝高接近１﹒０８後大幅回落至１﹒０６低位，關注１﹒０５８０╱

１﹒０６００的支持。美國聯儲局下周應再加息０﹒５％，局方貨幣政策立場未見軟化，俄烏地

緣局勢亦持續緊張，美匯有望上試１０４，今晚（１０日）公布的通脹數據值得留意。

英國面對通脹上升但經濟下滑的風險，首相的支持度又不高，脫歐後帶來一連串問題，倫敦

作為歐洲中心的地位仍可能失去，英鎊仍然很可能逐步下試１﹒２３。美元兌日圓升近１３５後

回落，央行不太介意日圓貶值，息差拉闊將繼續不利圓匯，估計會再衝擊１３５。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６６０ １﹒０５５０ １﹒０７００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２５２５ １﹒２４００ １﹒２５７５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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