【香港政情】楊森、單仲偕及戴耀廷被撤銷勳銜

《經濟通通訊社１０日專訊》政府刊憲公布，從香港特別行政區授勳及嘉獎名單中剔除民主
黨前主席楊森、前副主席單仲偕和港大法律學院前副教授戴耀廷等姓名，亦撤銷單仲偕、楊森以
及浸信會愛群社會服務處前主席陳之望，作為太平紳士的委任，上述均由今日起生效。（ｂｎ）
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