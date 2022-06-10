建銀國際料港股下半年有望柳暗花明，波動區間最高２５０００點

《經濟通通訊社１０日專訊》建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利於網上會

議表示，美國通脹有望階段性見頂，而市場對貨幣政策過度緊縮導致經濟衰退的擔憂加劇，投資

者由交易通脹轉向交易衰退預期，美聯儲鷹派峰值大概率已過，美元、美債息回落，有利抒緩新

興市場貨幣貶值和資金外流壓力。

趙文利指，８－９月將是重要的觀察窗口，當中８月底Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ峰會及９

月聯儲議息會將是重要的政策風向觀察窗口。若中美跨境監管溝通取得實質性進展，以及美國部

分消減特朗普時代對華加徵關稅，將成為市場進一步上行的催化劑。



＊料港股下半年迎來盈利底＊



港股方面，趙文利指，上半年港股先後確認估值底（３月１５日）、政策底（３月１６日）

和經濟底（４月底５月初），下半年則可能迎來盈利底。他指出，港股下半年有望柳暗花明，７

－８月中報季市場將檢驗和確認港股盈利底，預計港股在２０２２年下半年大致震盪向上，恒生

指數波動區間介於２００００－２５０００點；國企指數波動區間介於６８００－８７００點；

科技指數介於３８００－５８００點。

股份配置方面，他指出，考慮到下半年風格再次切換的可能性，建議由超配價值轉向在價值

股和成長股之間平衡配置。超配受益於穩增長政策的汽車、新基建，重拾並自下而上精選業績能

見度高的科技龍頭和地產行業整合的受益者。另外疫情緩解，消費股有修復機會；香港回歸紀念

日臨近，逢低收集本地金融地產股。（ｃｗ）

