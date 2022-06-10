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即市新聞

10/06/2022 15:24

建銀國際料港股下半年有望柳暗花明，波動區間最高２５０００點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利於網上會
議表示，美國通脹有望階段性見頂，而市場對貨幣政策過度緊縮導致經濟衰退的擔憂加劇，投資
者由交易通脹轉向交易衰退預期，美聯儲鷹派峰值大概率已過，美元、美債息回落，有利抒緩新
興市場貨幣貶值和資金外流壓力。
　　趙文利指，８－９月將是重要的觀察窗口，當中８月底Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ峰會及９
月聯儲議息會將是重要的政策風向觀察窗口。若中美跨境監管溝通取得實質性進展，以及美國部
分消減特朗普時代對華加徵關稅，將成為市場進一步上行的催化劑。
　
＊料港股下半年迎來盈利底＊
　
　　港股方面，趙文利指，上半年港股先後確認估值底（３月１５日）、政策底（３月１６日）
和經濟底（４月底５月初），下半年則可能迎來盈利底。他指出，港股下半年有望柳暗花明，７
－８月中報季市場將檢驗和確認港股盈利底，預計港股在２０２２年下半年大致震盪向上，恒生
指數波動區間介於２００００－２５０００點；國企指數波動區間介於６８００－８７００點；
科技指數介於３８００－５８００點。
　　股份配置方面，他指出，考慮到下半年風格再次切換的可能性，建議由超配價值轉向在價值
股和成長股之間平衡配置。超配受益於穩增長政策的汽車、新基建，重拾並自下而上精選業績能
見度高的科技龍頭和地產行業整合的受益者。另外疫情緩解，消費股有修復機會；香港回歸紀念
日臨近，逢低收集本地金融地產股。（ｃｗ）

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