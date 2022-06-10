【夜期時段】即月期指報２１６６３點，跌３２點，低水１４３點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６７２點，跌２３點，低水
１３４點，最新報２１６６３點，跌３２點，低水１４３點，合約成交３１４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５４１點，跌７點，低水６９點，最新報７５４０點，跌
８點，低水７０點，合約成交５２５張。
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