【夜期時段】即月期指報２１６６３點，跌３２點，低水１４３點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６７２點，跌２３點，低水

１３４點，最新報２１６６３點，跌３２點，低水１４３點，合約成交３１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５４１點，跌７點，低水６９點，最新報７５４０點，跌

８點，低水７０點，合約成交５２５張。

