《再戰明天》澳洲下周一休市，德國公布批發物價

《經濟通通訊社１０日專訊》德國公布批發物價，及英國公布服務業指數，料為下周一

（１３日）市場焦點。



＊英國公布服務業指數＊



下周一澳洲休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一德國公布５月批發物價。本港時

間２：００ｐｍ，英國公布４月服務業指數；４月工業生產。

在本港，下周一公布業績的公司有：環康（０８１６９）、全民（０８１７０）、星亞

（０８２９３）、齊合環保（００９７６）等。（ｗａ）

