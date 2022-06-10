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10/06/2022 19:34

《再戰明天》澳洲下周一休市，德國公布批發物價

　　《經濟通通訊社１０日專訊》德國公布批發物價，及英國公布服務業指數，料為下周一
（１３日）市場焦點。

＊英國公布服務業指數＊

　　下周一澳洲休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一德國公布５月批發物價。本港時
間２：００ｐｍ，英國公布４月服務業指數；４月工業生產。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：環康（０８１６９）、全民（０８１７０）、星亞
（０８２９３）、齊合環保（００９７６）等。（ｗａ）

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