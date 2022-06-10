【新冠肺炎】立法會議員陳祖恒快測陽性，與家人正接受居家檢疫

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會紡織及製衣界議員陳祖恒初步確診新冠病毒。陳祖恒在

社交專頁表示，今日在家中自行接受新冠快速檢測，初步結果呈陽性，已即時向立法會秘書處及

衞生署通報，目前與同住家人正接受居家檢疫。

他表示，已安排所有辦事處職員在家工作，並要求職員盡快接受檢測。（ｂｉ）

