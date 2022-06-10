《小傳日記》新東方直播帶貨銷量勁，唔通真係成功轉型？

《小傳日記》魚缸繼續彈彈吓，雖然今朝低開３００幾點，但係一回落到十天線，唔少缸友

已經忍唔住手撈貨，帶動魚缸反彈，今朝放飯前仲已經試過轉升，之後兩邊拉住拉住升跌幅都唔

夠１００點。

雖然今日魚缸升跌幅唔多，不過今日有唔少細板塊都炒味濃郁。好似細廠遊戲佬，早幾日公

布嗰批新遊戲版號主要都係集中中小型廠牌，孖屐聞到味當然識ｄｏ，全日中手游

（００３０２）升差唔多一成七，報２﹒６３銀；儒意（００１３６）升差唔多一成三，報

２﹒６１銀；網龍（００７７７）升多過一成一，報１７﹒８６銀；金山軟件（０３８８８）升

多過一成，報３１﹒５５銀。另外仲有堆Ｔｅｓｌａ概念都忽然炒起，力勁（００５５８）升差

唔多一成九，報１６﹒３８銀；億和（００８３８）升多過８巴仙，報１﹒４８銀；耐世特

（０１３１６）升多過一成二，報５﹒６１銀。

至於補習佬入面都有奇葩，新東方在綫（０１７９７）全日爆升差唔多四成，報６﹒２３銀

。原來今日炒起，係因為阿創辦人俞敏洪再次「下海」做直播帶貨！俞敏洪就喺ｗｅｃｈａｔ公

眾號度透露，早一個禮拜親自帶隊，繼直播賣農產品嘅「東方甄選」之後，再搞多條新ｌｉｎｅ

叫「新東方直播間」，呢邊主力就係賣教育相關產品嘅，有賣自己品牌又有賣外邊嘅，例如托福

圖書等等，或者一啲小朋友類嘅雙語學習機咁樣。俞敏洪由５月３０號至６月１號親自落場開

ｌｉｖｅ谷銷量，一次過就幫新ｌｉｎｅ帶起過百萬人仔銷售額。

上個月俞老闆接受直播訪問嗰時都提到，而家「東方甄選」每日ＧＭＶ都過百萬人仔，今個

月２號落場谷貨幣當日仲做起兩百萬數！俞老闆仲有講到「東方甄選」嘅未來發展，將會慢慢擴

大產品類別，其實最近「東方甄選」已經唔止賣農產品，仲連護膚品、零食、酒類、廚房餐具等

等都開始上架。俞老闆仲講到，「直播經濟叫做商業的第三次革命。第一次是大賣場，第二次是

電商，第三次就是直播帶貨」，睇嚟新東方在線嘅野心絕對唔止係賣農產品。

其實睇落俞敏洪都幾似內地版「Ｗｉｋｉ王」，原本搞嗰行搞唔掂，就轉搞網購平台，睇返

香江個Ｗｉｋｉ王搞嘅平台咁成功，新東方在線發圍都未必無可能，請請！



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