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即市新聞

10/06/2022 18:13

銀公：引入ＭＣＲＡ取階段性進展，料今年底推入服務

　　《經濟通通訊社１０日專訊》銀行公會主席禤惠儀在出席銀行公會例會後表示，對於引入多
家個人信貸資料服務機構（ＭＣＲＡ），現時已取得階段性進展，系統建設已於５月底基本完成
，現正進入系統測試階段。
　　她表示，為提高透明度、確保信貸資料的準確性和讓公眾核證其信貸質素，在ＭＣＲＡ模式
下，消費者有權選擇每１２個月在任何一間信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，以了解個
人信貸情況。
　　她指出，參與測試的機構，包括三家入圍的信貸資料服務機構、銀行及持牌放債人在內的信
貸提供者和平台營運機構，預料平台將於今年年底開始投入服務，其後各入選的信貸資料服務機
構會為其營運及安排作準備。
　　她提及，公會要求三家入圍的信貸資料服務機構進行深人和全面的系統測試，以確保信貸資
料的安全和保障三家機構必須取得由第三方獨立機構發出的考核報告，以確認它們有能力滿足資
訊安全及個人資料私隱等的框架及法規要求，才能正式成為入選信貸資料服務機構。

＊外圍仍存有不明朗因素，經濟未見急速反彈＊

　　禤惠儀表示，隨著疫情轉趨穩定，香港經濟好轉，冀在疫情不再惡化的情況下，香港最壞情
況已過去，但外圍仍存有不明朗因素，經濟未見急速反彈，但認為現時環境較今年首季好。
　　她又指，在本港貸款增長方面，客人的投資胃納有改善的情況，但早前的不明朗因素仍然存
在，認為今年貸款能錄平穩增長，已經是不錯的表現。對於Ｈ按封頂水平，她指出，個別銀行在
相關方面有不同策略，在加息周期時會考慮調整封頂機制，「相信個別銀行有做緊」。（ｂｎ）

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