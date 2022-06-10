《基金債券攻略－凌風》安聯基金出了甚麼事？

《基金債券攻略》本欄開張時推介了一隻派７厘息的基金（現價息率已升至８﹒４厘左右）

，就是安聯的收益及增長基金。



而上期也談到，對小投資來說，直接買債券太犯本，買債券基金可能是一個折衷方法，讓我

們冒較低風險的同時，也可以獲得投資債券的好處，即是有穩定的現金流，而安聯收益及增長基

金就是其中可以考慮的一隻股債混合基金。



但在前個星期，我的朋友傳來一段關於安聯投資被美國司法部和證監會罰款６０億美元的新

聞給我。當然，他手上持有收益及增長基金，自然會問到，安聯基金到底出了甚麼事？以及今次

事件對安聯這隻收益及增長基金有沒有影響？



首先，大家要知道，這不是一宗突發新聞，而是發生於兩年前３月的一宗事件，當時正值全

球疫情大流行，美股以至環球股市都大幅下跌。安聯在美國成立的一隻對沖基金

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ａｌｐｈａ，由３位基金經理負責，被指誤導投資者，明明是一隻高風

險基金，但就說成很穩陣，也會有方法對沖風險。



結果，２０２０年３月股市大跌時，基金價格大跌，卻虛報虧損金額，把損失４２﹒１５％

寫成４﹒１５％，即是輕輕抹去一個２字。



經過兩年多的法律程序後，在今年５月１７日，該三位基金經理被定罪，而安聯也被重罰

６０億美元，應該是同類事件中，罰款額最高的一次，而安聯更被勒令未來１０年都不可以在美

國從事投資顧問。



因此，安聯在美國物色了一家名為Ｖｏｙａ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ旗下的資產管理公司

Ｖｏｙａ ＩＭ，將大約１２００億美元的資產注入該公司，以換取２４％的股權，而安聯的美

國投資團隊也會加入該公司。



各位，今次事件對安聯有沒有影響？老實說，完全沒有影響是不可能的，但這個影響有多大

？又是否影響到安聯收益及增長基金的表現？



首先，這件事發生在兩年前，過去兩年，安聯收益及增長基金正常運作，基金價格從

２０２０年３月的低位６﹒６８美元逐步回升，大約用了一年時間，便回升上「招股價」的１０

美元以上，直到今年初，才開始跟隨美股回落，６月８日的基金價格為８﹒５６美元。



由此可見，事件對收益及增長基金沒有大影響。但另一邊廂，安聯被罰６０億美元，這不是

一個小數目，因為去年安聯的利潤也不過６６億歐元，即是這等於蒸發了近一年的盈利。但過去

兩年，安聯已為相關的法律訴訟作了撥備，相信對財政沒有即時嚴重影響。



另外，不能在美國從事投資顧問或資產管理工作，唯有找一個合作伙伴，但我相信，安聯收

益及增長基金仍然會獨立運作。即是從微觀層面上，未來的運作架構應該不會影響基金的決策。

但從宏觀層面上，我們仍要觀察一段時間，才能確定對安聯美國到底有沒有影響。



我自己會形容，這次事件跟２００８年金融海嘯時，美國ＡＩＧ差點倒閉有少許相似，因為

ＡＩＧ本來是賣保險的（安聯本來也是賣保險的），但結果去做了高風險業務，那就是ＣＤＳ

（Ｃｒｅｄｉｔ Ｄｅｆａｕｌｔ Ｓｗａｐ），即債務違約掉期。簡單來說，就是承擔投資者

的債務違約損失。



ＡＩＧ做開有數得計的人身保險，但結果一頭栽了去可能冇數得計的債務違約保險，導致公

司幾乎沒頂。若非得到美國政府出手，現在可能已經成為另一家雷曼兄弟了。



這次安聯的情況，相似的地方就是該公司本來做開傳統基金，但卻涉足高風險的對沖基金業務

，但就完全欠缺監管措施。某程度上，兩年前出事也非壞事。事實上，經過今次事件之後，安聯

已經承諾，不再從事這類「高回報」的對沖基金業務，以及重整管理和內部監管架構。



至於安聯收益及增長基金的最新情況，下次再續。《凌風》



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