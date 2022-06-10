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即市新聞

10/06/2022 10:04

《投資新視野－鄧嘉南》應對通脹環境，把握優質股三大特質

　　《投資新視野》面對當前萬物皆漲，部分公司的營運及表現也不免受到影響。然而晉達資產
管理相信，具備以下三項核心特質的優質公司，將有機會在通脹壓力長期持續的環境下，提供吸
引的增長潛力。

＊特質一：定價能力鞏固盈利水平＊

　　我們認為優質公司擁有來自無形資產（例如：品牌、知識產權、獨特內容和網絡）的持久競
爭優勢。這些質素為公司建立了市場門檻，以及重要的定價能力，繼而不論經濟環境是否出現通
脹情況，他們都能獲得長期的結構性增長和靈活性，並以可持續的高盈利水平令現金流複合增長

部分公司透過提供關鍵產品和服務而獲得明顯的定價能力，部分公司則採用佣金為本的收入模式
，透過佣金百分比把上升的交易價格完全轉化為收入。
　　另一種形式的定價能力來自強勁的品牌和優質貨品類別定位。對擁有複雜全球供應鏈和嚴格
管理營運資本周期的消費品公司來說，供應中斷可能造成深遠的影響。然而，部分公司由於在吸
引的貨品類別擁有龐大的著名品牌組合，加上領先市場的分銷網絡，故能有效減低中斷和投入成
本上升的風險。

＊特質二：低資本密度有助於維持自由現金流增長＊

　　一般來說，通脹時期應投資於資本密集型企業，而從年初至今的情況可見，這些企業受惠於
所生產和銷售的商品價格升勢。然而，我們相信固定成本偏高的低質素資本密集型公司可能會在
通脹時期長期受困，因為它們的再投資需求龐大，需要保留建築物和機器等實物資產，而資本開
支上漲難免侵蝕現金流。
　　我們相信資本開支需求明顯較低的優質輕資本公司，將在通脹環境中獲得更佳的保護。這些
公司可以維持有利可圖的自由現金流增長，繼而將之再投資於發展業務，以推動未來增長或以派
發股息或回購的形式分配予股東。我們認為這些企業不僅能夠在通脹時期生存，更能蓬勃發展。

＊特質三：穩健的資產負債表減輕加息影響＊

　　此外，隨著利率上升，資產負債表普遍強勁的優質公司較小機會受到融資成本上升的影響，
而且在資產負債表上錄得淨現金的情況下，它們將實際直接受惠於加息。
　　我們相信具備以上特質的優質公司，在通脹環境中有機會取得理想的投資表現，並在市場疲
弱時展現穩健實力。投資者應以具有定價能力、低資本密度和資產負債表穩健的公司作為投資理
念的重點。不論宏觀環境如何，相信這類公司都能複利累積股東的實際財富；即使價格長期上漲
，它們仍能繼續創造回報。
《晉達資產管理大中華零售業務主管　鄧嘉南》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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