《投資新視野－鄧嘉南》應對通脹環境，把握優質股三大特質

《投資新視野》面對當前萬物皆漲，部分公司的營運及表現也不免受到影響。然而晉達資產

管理相信，具備以下三項核心特質的優質公司，將有機會在通脹壓力長期持續的環境下，提供吸

引的增長潛力。



＊特質一：定價能力鞏固盈利水平＊



我們認為優質公司擁有來自無形資產（例如：品牌、知識產權、獨特內容和網絡）的持久競

爭優勢。這些質素為公司建立了市場門檻，以及重要的定價能力，繼而不論經濟環境是否出現通

脹情況，他們都能獲得長期的結構性增長和靈活性，並以可持續的高盈利水平令現金流複合增長

。

部分公司透過提供關鍵產品和服務而獲得明顯的定價能力，部分公司則採用佣金為本的收入模式

，透過佣金百分比把上升的交易價格完全轉化為收入。

另一種形式的定價能力來自強勁的品牌和優質貨品類別定位。對擁有複雜全球供應鏈和嚴格

管理營運資本周期的消費品公司來說，供應中斷可能造成深遠的影響。然而，部分公司由於在吸

引的貨品類別擁有龐大的著名品牌組合，加上領先市場的分銷網絡，故能有效減低中斷和投入成

本上升的風險。



＊特質二：低資本密度有助於維持自由現金流增長＊



一般來說，通脹時期應投資於資本密集型企業，而從年初至今的情況可見，這些企業受惠於

所生產和銷售的商品價格升勢。然而，我們相信固定成本偏高的低質素資本密集型公司可能會在

通脹時期長期受困，因為它們的再投資需求龐大，需要保留建築物和機器等實物資產，而資本開

支上漲難免侵蝕現金流。

我們相信資本開支需求明顯較低的優質輕資本公司，將在通脹環境中獲得更佳的保護。這些

公司可以維持有利可圖的自由現金流增長，繼而將之再投資於發展業務，以推動未來增長或以派

發股息或回購的形式分配予股東。我們認為這些企業不僅能夠在通脹時期生存，更能蓬勃發展。



＊特質三：穩健的資產負債表減輕加息影響＊



此外，隨著利率上升，資產負債表普遍強勁的優質公司較小機會受到融資成本上升的影響，

而且在資產負債表上錄得淨現金的情況下，它們將實際直接受惠於加息。

我們相信具備以上特質的優質公司，在通脹環境中有機會取得理想的投資表現，並在市場疲

弱時展現穩健實力。投資者應以具有定價能力、低資本密度和資產負債表穩健的公司作為投資理

念的重點。不論宏觀環境如何，相信這類公司都能複利累積股東的實際財富；即使價格長期上漲

，它們仍能繼續創造回報。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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