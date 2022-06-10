《積金有道－劉家怡》定期檢視強積金，提升投資組合抵禦能力

《積金有道》全球通脹高企，環球央行加快收水步伐，美國聯儲局５月加息半厘，英倫銀行

亦警告通脹急升。投資市場波動性加劇，強積金成員應該如何提升投資組合的防禦力呢？



＊恆常檢視投資組合是關鍵＊



不少人都在評估今次股債市場波動會持續多久？事實上我們沒有水晶球，難以準確預測。話

雖如此，我們鼓勵強積金成員，謹記恆常檢視強積金帳戶，按環球市場最新形勢、個人風險承受

能力等變化，籌建最適合自己的投資組合，因時制宜作出調節。



＊了解現有投資分配＊



我們常常會將「檢視」掛在口邊，到底應該如何檢視？檢視甚麼呢？我們有兩項提議：一）

了解自己投資分配；二） 比對投資組合表現是否合符預期。

成員檢視和調配強積金基金時，第一步應當先了解目前的投資分配，細心察看是否與個人風

險承受能力和投資目標匹配。最簡單就是參考積金局強積金基金平台上的風險級別，評級屬１就

等於最低風險，屬７就是最高風險的進取型基金，可預期資產波動性會更高。



＊比對投資組合表現＊



第二步就是比較基金類別的投資表現，強積金成員可查閱受託人提供的季度報表或年度報表

，再與積金局強積金基金平台上的同類型基金作比較，與市場是否同步甚至更佳，以及是否符合

自己當初的預期。若果有必要調動投資組合，可考慮在原本的強積金計劃內轉換強積金基金（包

括僱主及僱員的供款），甚至透過強積金半自由行，選擇將自己在供款帳戶內的強積金權益（只

限僱員供款部分），最多每年一次全數一筆過轉移至其他心儀的受託人及強積金計劃。

若投資組合風險超出可承受範圍，成員可選擇為投資作再分配，將部分投資轉移至風險較低

的強積金基金，根據自身需要和風險承受能力盡量避免集中投資於個別市場，及同一資產類別的

投資選項。



＊緩衝風險關鍵在「定期供款」＊



其實強積金制度的設計，是透過定期、定額買入強積金基金，長遠有助減低波動風險，即使

基金價格在短期出現升跌，經過一段長時間後，基金單位買入價會拉勻，即是我們經常提到的「

平均成本法」，長線有助抵禦投資巿場的短期波動，無疑發揮了「風險緩衝」作用。

強積金是長達數十年的投資，自強積金制度在２０００年實施至２０２１年底，年率化淨回

報率為４﹒３％，高於同期的１﹒８％年率化通脹率 ，加上「平均成本法」的作用，強積金成

員毋須過份擔心短期波動，抱持積極態度，繼續為將來退休生活造好準備。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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