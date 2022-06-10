《品中資－羅國森》先紅後藍，東方海外（００３１６）恐見頂

《品中資》曾幾何時，吼一些有機會「染藍」，即躋身恒指成分股的股份，也算是一種投資

策略。有時候，即使未能洞燭先機，識這些股份於「微時」，在落實染藍後才追入，也不會很蝕

底。

但自從恒指服務公司於去年初宣布，將會大幅改革恒指成分股後（其中一項是大幅增加成分

股數目，由過去５０隻，分階段增至１００隻），近幾季納入為成分股的股份，表現已經失去光

彩。個別股份更於納入後大跌五成以上，最誇張的阿里健康（００２４１）和海底撈

（０６８６２），股價更大跌七、八成。

因此，從另一個角度看，如果某隻股票獲得納入恒指成分股，可能是見頂先兆，或提醒已持

有的投資者，這是沽貨的時候了。

上月底，恒指服務公司公布今年第二次的季檢結果，決定納入４隻成分股，包括中芯國際

（００９８１）、中升控股（００８８１）、東方海外（００３１６）和中國宏橋

（０１３７８），同時會剔走瑞聲科技（００２０１８），令到成分股數目增至６９隻（根據早

前的目標，今年底時會增至８０隻）。

當我看到這份名單時，最觸動我的一隻股票是東方海外。首先，當然是跟她的背景有關。而

且，這隻股票不是首次「染藍」。早於１９７４年，她已經躋身藍籌行列，但１９８６年時被剔

出。事隔３６年，她又重回恒指成分股行列，說起來也有點傳奇。



＊東方海外２０１８年染紅＊



但當然，東方海外的背景才最令人津津樂道。不錯，她是前特首董建華家族經營的公司，但

在２０１７年航運業低潮時，中資的中遠海運提出收購，用坊間的說法是「染紅」了。

如果是這樣，東方海外是「先紅後藍」呢！或者更準確說，應該是先染藍，後染紅然後再染

藍。

但我的感覺是，如果已經持有東方海外的，應趁近期的高位出貨，如果未買的，也最好不沾

手。

首先，航運業是非常周期性的行業，因為要增加供應，即是建造新船的時間很長，往往當貨

運需求增加的時候才加快造船，但當新船落成時，貨運需求可能已經減弱。

那麼，航運公司只好減價。結果就是，航運業景氣的時候大約會好幾年，而且會好的很厲害

（供應不足只有靠加價去壓抑需求，令船公司賺大錢），但差的時候也可以很差，用廣東話的「

差到貼地」來形容就最貼切。

就以東方海外為例，２０１５和２０１６年是航運業的低潮，當時的貨運需求減弱，又多新

船下水，令到運費減少。東方海外於２０１６年要蝕２﹒１９億美元，也是在這個時候，中資的

中遠海運跟東方海外洽談收購。

２０１７年時雙方達成協議，中遠海運以每股７８﹒６７元提出收購，總作價不足

５００億港元，整個交易於２０１８年完成。現在回看，中遠海運是執到平貨了，因為去年東方

海外的盈利是７１億美元（見附表），大約等於５５４億港元，即是以這一年盈利計，中遠是用

一倍市盈率去收購東方海外呢！又或者說，這筆收購支出，一年就賺回來了。

當然，東方海外跟中遠海運合併後，實力也大增，成為全球第三大的航運公司，擁有

４７７艘貨船和２７６萬個標準箱。也剛好，航運業在２０１８年開始復甦，到了２０２０年，

雖然新冠疫情大流行初期，貨運需求減弱，但同時因為運輸瓶頸的問題，當需求稍為回復正常之

後，運費便因供應減少或個別貨櫃碼頭運作出問題而大增。２０２０年因為年初的需求減弱，這

個利好形勢未有全部反映。



＊東方海外派息慷慨＊



但到了去年，即２０２１年，所有因素都利好航運業，也令東方海外創下公司成立以來最好

的業績，即是剛才所說，大賺７１億美元。而東方海外的股價，也在這兩年重拾升軌。由

２０２０年時的３０元左右低位攀升，昨日收市報２４３﹒２元，即是短短兩年間，股價已升了

７倍左右。但其實，該股於本周二（６月７日）曾創下５２周兼一個月即市高位的

２８４﹒８元，當日收報２７９﹒４元。即是說，該股過去兩日急挫一成三，短線走勢欠佳。

但另一邊廂，東方海外對股東也不薄，當好景的時候，必定會大派股息，而且還有特別股息

，令派息比率大增至八、九成。去年的情況特別誇張，因為連同特別股息，全年派了

７﹒７１美元股息，折合約６０港元（派息比率回落至七成左右）。

總結一句，去年航運業是一種特殊情況，只要供應鏈稍為回復正常，加上運力增加，運費向

下的機會很大。即是說，東方海外最好的情況已經出現了，而她在這時獲得納入恒指成分股，可

能有點錯配（若不是航運業景氣，東方海外的盈利、市值和成交便不會大升，也不能符合染藍的

條件）！因此，股東們應該見好即收，其他投資者也最好不要沾手了！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



東方海外（００３１６）過去６年業績大上大落（單位：美元）

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２０２１ ２０２０ ２０１９

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營業額（億元） １６８﹒３２ ８１﹒９１ ６８﹒７９

盈利（億元） ７１﹒２８ ９﹒０３ １３﹒４８

每股盈利（元） １１﹒０８ １﹒４４ ２﹒１５５

每股派息（元） ４﹒３７ ０﹒５５１５ ０﹒０９３５

每股特別息（元） ３﹒３４ ０﹒８６６ １﹒８４

派息比率（％） ６９﹒６０ ９８﹒４０ ８９﹒７０

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東方海外（００３１６）過去６年業績大上大落（單位：美元）

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２０１８ ２０１７ ２０１６

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營業額（億元） ６５﹒７２ ６１﹒０８ ５２﹒９８

盈利（億元） １﹒０８ １﹒３８ （２﹒１９）

每股盈利（元） ０﹒１７３ ０﹒２２ （０﹒３５）

每股派息（元） ０﹒０７７ ０﹒０２１４ －

每股特別息（元） － － －

派息比率（％） ４４﹒５０ ９﹒７０ －

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資料來源：經濟通和公司年報



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