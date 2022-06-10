【聚焦人幣】人幣中間價續貶１８３點，報６﹒６９９４刷逾一周低

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９９４，

較上個交易日跌１８３點子，錄兩連貶，續創６月２日以來逾一周新低，上個交易日報

６﹒６８１１。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６９９４ ＋１８３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１１４６ －４６２﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９８５７ ＋１４９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５３６ ＋２２﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３６８５ －１０９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７５６５ －５０２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２７８８ －２９１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８４５８ －１０６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８３２８ ＋４９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７５７ －４８０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６３ －９﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６３３４ －３８７７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１３４ ＋２５６﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒７１００ ＋７０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

