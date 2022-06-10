【聚焦人幣】人幣中間價續貶１８３點，報６﹒６９９４刷逾一周低

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９９４，
較上個交易日跌１８３點子，錄兩連貶，續創６月２日以來逾一周新低，上個交易日報
６﹒６８１１。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６９９４ ＋１８３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１１４６ －４６２﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９８５７ ＋１４９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５３６ ＋２２﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３６８５ －１０９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７５６５ －５０２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２７８８ －２９１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８４５８ －１０６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８３２８ ＋４９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２７５７ －４８０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６３ －９﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６３３４ －３８７７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１３４ ＋２５６﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒７１００ ＋７０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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