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10/06/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１８３點，報６﹒６９９４刷逾一周低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９９４，
較上個交易日跌１８３點子，錄兩連貶，續創６月２日以來逾一周新低，上個交易日報
６﹒６８１１。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６９９４　　＋１８３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１１４６　　－４６２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９８５７　　＋１４９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５３６　　　＋２２﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３６８５　　－１０９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７５６５　　－５０２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２７８８　　－２９１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４５８　　－１０６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８３２８　　　＋４９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７５７　　－４８０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６３　　　　－９﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６３３４　－３８７７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３１３４　　＋２５６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒７１００　　　＋７０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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