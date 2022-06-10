【新冠肺炎】上海浦東、黃浦等七個區周末實施核酸大篩查

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市衛健委副主任趙丹丹９日在上海疫

情防控發布會上表示，為提高疫情監測預警靈敏性、及早發現潛在風險，本周末將對浦東新區、

黃浦區、靜安區、徐匯區、虹口區、寶山區、閔行區等６月１日以來有社會面陽性感染者報告的

區實施「應檢盡檢」，包括居村、樓宇、園區、街面、場所等，做到不落一戶、不漏一人。上述

區域在採樣時段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。

