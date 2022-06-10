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10/06/2022 09:10

【新冠肺炎】北京新增７例確診，酒吧傳播鏈增至９人涉及６區

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京通報，昨日新增７例本土確診病例和
１例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增２例境外輸入確診病例和６例無症狀感染者，無新增
疑似病例。治癒出院１９例。另據密雲區今早通報，該區新增一例涉酒吧病例，酒吧傳播鏈已涉
及６個區。
　
＊地下密閉通風不良的場所將一律暫停開放＊
　
　　昨日北京市篩查發現一起涉酒吧的聚集性疫情。截至９日１５時，共判定密接２５３人，次
密接１８人。西城區對銀錠橋衚衕、煙袋斜街及相關區域採取封控、管控措施，對封管控區內人
員全員進行核酸檢測。昌平區對天通苑北街道天通苑西三區，東小口鎮魏窯村、半截塔村，北七
家鎮冠華苑小區、冠雅苑小區、白廟村、燕青公司３１號樓進行臨時管控。懷柔區已排查風險點
位５個，將紅螺鎮村和蘆莊村划為封控區，判定密接、次密接和風險人員１６５人，全部落實管
控措施。與此同時，北京立即布置在全市範圍內開展酒吧、ＫＴＶ、網吧等場所防疫檢查，防控
措施落實不到位、地下密閉通風不良的場所將一律暫停開放。
　　今日起，首都醫科大學附屬北京同仁醫院亦莊院區門診、急診、住院暫停接待患者，恢復時
間另行通知。醫院發熱門診正常運行。

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