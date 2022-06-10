【新冠肺炎】台灣新增６﹒８萬宗本土確診，再多２１３死再創新高

《經濟通通訊社１０日專訊》台灣單日新增６８３１１宗新冠本土確診，個案分布仍以高雄

市最多，本土確診有９８６４宗，其次為新北市，有８８５８宗。再多２１３名患者不治，死亡

數字再創單日新高。

副總統賴清德形容，目前正進入應對Ｏｍｉｃｒｏｎ的巷戰階段，是能否軟著陸的關鍵的時

刻。他又指現時第三針疫苗的覆蓋率只有６６％，呼籲盡快接種。（ｊｔ）

