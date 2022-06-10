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10/06/2022 11:01

【大國博弈】柬埔寨擴建海軍基地傳供中國專用，美國斥極缺透明度

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據外電引述美國一位不願透露姓名的高級國防官員周四（９日
）表示，柬埔寨決定擴建其最大的海軍基地－雲壤海軍基地（Ｒｅａｍ　Ｎａｖａｌ　
Ｂａｓｅ），並允許其中的一部分由中國軍隊專用，這種舉動極度缺乏透明度。美方認為，兩國
均沒有透露北京計劃在那里建設單方軍事基地的全部細節。而且，過去幾個月來，柬埔寨方面均
否認中國參與擴建。這位美國官員認為，兩國採取了「近乎荒謬」的措施來掩蓋中國的軍事活動
，包括在外國官員訪問該基地時隱瞞中國人員。
　　據《華盛頓郵報》引述消息人士透露，美國副國務卿謝爾曼去年訪問雲朗海軍基地時其活動
範圍受到極大限制，以免美方人員看到中國在這個基地上的活動。事實上，柬埔寨當局疑似對中
國設立軍事基地也非常敏感，並極力向自己的國民隱瞞這一項目，因為憲法禁止外國在柬埔寨駐
軍。

＊柬埔寨駁斥軍事基地設施由中國獨享＊

　　柬埔寨國防大臣迪班（Ｔｅａ　Ｂａｎｈ）駁斥了外界對其會讓中國在柬埔寨領土上建立軍
事基地的擔心，他說任何國家都可以使用雲壤海軍基地的設施，柬埔寨對接受任何國家的軍事援
助持開放態度。此外，一名中國官員稍早表示，隨著中國資助的柬埔寨升級工作啟動，中國與柬
埔寨的「鐵桿夥伴關係」得到了軍事合作的支持。在北京，外交部發言人趙立堅７日指，中國和
柬埔寨是全面戰略合作夥伴，兩國各領域合作公開透明、合理正當。
　　中國第一個海外軍事基地２０１７年在非洲國家吉布提建成啟用。美國國防部的報告說，中
國繼續在世界其他地區謀求建立軍事設施，以支持其對外軍力投放。稍早前，中國與南太平洋島
國所羅門群島簽訂了迄今為止仍然對外隱蔽的安全協議。（ｗｌ）（ｚｚ）

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