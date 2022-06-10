《神州縱橫－凌昆》中國為中美鬥爭激化作部署

《神州縱橫》對於布林肯的對華政策報告，內地官方及社會評論普遍負面，大多能看穿其謊

言背後的陰謀。這乃可喜進步，有些評論還注意到兩點：「十年論」及對台灣問題的重視。



＊中美鬥爭關鍵十年＊



「十年論」指布林肯聲稱未來十年乃中美關係至為重要甚或關鍵的時期。對此如何解讀，特

別是中央的判斷為何值得注意。答案竟從意料外的來源得知。香港學者劉兆佳在談到新任特首時

，指今後十年需由「武官」治港：其特質適合此期間擔任領導角色。原因是未來十年是中國與以

美為首的西方激烈碰撞之時，西方知道若不在此期間把中國遏制，之後便無辦法了。香港作為鬥

爭熱點之一更須由「武官」穩住大局。劉氏言論通常反映中央思路：中央對中美關係已有新研判

，並按此部署各領域政策，連香港的特首及管治班子人選亦涉及其中。顯然李家超的迅速提升除

了個人表現外，還有時勢造英雄之基礎。如此類推中央在其他政策領域，特別是在軍事方面亦會

有新部署。最近中國與所羅門群島簽訂保密協議以便派兵該國，雖不設軍事基地卻或是派兵保衛

「一帶一路」建設的先例。另有傳聞指中國正進行軍事改革，包括在新疆、西藏首次成立集團軍

，和撤銷駐澳門部隊番號而納入４２集團軍。這並不表示香港沒有駐軍，只是其隸屬有變而已，

純屬軍隊內部事情。有戰事時香港絕不會成為單獨戰區，而要配合地方戰區行動，故此次改革合

理科學，亦可視為軍事上融入大灣區。



＊台海出事風險日高＊



新藏軍團之建立，反映中國更關注保障西部沿邊開放及西行「一帶一路」的安全。特別是防

範境外動亂及恐怖主義活動蔓延。此外，筆者預計中國要為西面作戰做準備，東面有平海台海南

海，西面有印度，預防武統台灣時印度在後面發難。看來對此可能性中央已有所防備。無疑台灣

問題乃中美鬥爭的重中之重。中國近日不斷指責美國淘空一中政策，表面對台政策無變，奉行一

中及不支持台獨政策，實際上是行另一套策略，包括：（一）不支持公開宣獨，但通過軍售等支

持台方以武拒統。（二）把台灣問題國際化。支持台灣加入國際組織並拉盟友參與，日澳及一些

歐洲國家已改變一中政策跟隨美國挺台。（三）加快美台軍事一體化。強化軍事合作美軍訪台增

多，並要求台方按美計劃購買軍備。（四）把干預台灣事務合法化。強調美台關係法及其他保台

法規，以為挺台獨提供法理基礎。總之，台海問題將日益惡化，甚或出現突變。中國原來的「拖

得就拖」策略將走入絕路，在形勢上風險日增。《資深評論員 凌昆》



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