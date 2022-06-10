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即市新聞

10/06/2022 09:07

《股林淘金－林家亨》為何我愛比亞迪（０１２１１）？

　　《股林淘金》有投資者埋怨，新能源汽車競爭劇烈，風高浪急，買這些車股的投資者最好先
行看一看它們的投資風險評估報告，否則很容易中陷阱。但筆者覺得寫這類報告的人，他們通常
只是從財務報表上去分析財務風險，但這類人有能力了解全球及中國本土汽車行業前景所面對的
各種不同挑戰和風險嗎？
　
　　世界環境是不斷變化的。兩年前你若做汽車業的風險評估，你會估到兩年後全球汽車芯片大
缺貨嗎？就算有９９９９件汽車零件到齊，只有一塊芯片缺貨，就令你全廠停產，造不出汽車來
。你會估計兩年後鋰電池原材料價格上升十倍嗎？

　　兩年前的比亞迪（０１２１１）領航人王傳福便做齊了所有汽車重要零件及芯片供應的自給
自足，他彷彿是看到了兩年之後各種以前不曾想及的風險陸續發生。為甚麼其他的車企老闆完全
沒有預計到這一點呢？吉利（００１７５）的老闆有想到這個風險嗎？蔚來（０９８６６）呢？
小鵬（０９８６８）呢？理想（０２０１５）呢？豐田？本田？
　
　　你不去Ｂｕｙ這一個其貌不揚，但深思熟慮的企業家？卻去Ｂｕｙ另一個誇誇其談，卻疏於
風險管理，或沒有遠見能力的企業家？值得嗎？
　
　　「善戰者無赫赫之功，善醫者無煌煌之名」，比亞迪王傳福就是這類的人。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

＊筆者持有上述比亞迪股份　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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