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即市新聞

10/06/2022 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收跌９０點失６﹒６９，四連貶創逾一周新低

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）持續走低，今日收報
６﹒６９２７，較上個交易日４時３０分收盤價跌９０點子，錄四連貶，續創６月１日以來一周
新低。全日在６﹒６７８８至６﹒６９４９之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０點子，報６﹒７００５。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６９９４，較上個交易日跌１８３點子，
錄兩連貶，續創６月２日以來逾一周新低，上個交易日報６﹒６８１１。

＊德銀：美元或因政策收緊繼續走強，人幣面臨下行風險＊

　　交易員稱，歐洲央行會議缺乏更多細節，歐元表現不佳，另外美國通脹數據仍可能超預期強
勢，美元也可能因此獲得進一步提振，人民幣外部環境重新趨於惡化。另外中國疫情持續反覆，
給經濟復甦帶來更多不確定性，也影響人民幣表現。
　　德商銀行駐新加坡高級經濟學家周浩認為，未來幾年政策收緊可能導致美元走強，而中國的
迴旋餘地要小得多，這意味著人民幣面臨下行風險；另外中美貨幣政策分化也會施壓人民幣，估
計人民幣在２０２２年底和２０２３年底分別為６﹒７和６﹒８。他續表示，市場也知道監管層
不贊成匯率波動太大，中國監管層可能會在他們認為必要的時候出手平息市場波動。可控貶值是
未來一年人民幣最可能的走勢。（ｊｔ）

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