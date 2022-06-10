【人行操作】人行續百億逆回購利率持平，本周完全對沖到期量

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行連續４１日進行百億元逆回購操作，今日進行１００

億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日無逆回購到期，即投放１００億元。

人行公開市場本周共５００億元逆回購到期，其中周一到期２００億元，周二到周四各到期

１００億元，周五無逆回購到期，累計本周操作量完全對沖到期量。（ｃａ）

